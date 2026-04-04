Marcia, azzurri in Brasile a Pasqua: 25 convocati verso i Mondiali a squadre

La Nazionale parte da Fiumicino per la rassegna del 12 aprile a Brasilia: pre-camp a San Paolo e debutto nelle nuove distanze di maratona e mezza maratona.

Partenza a Pasqua per i Mondiali a squadre

Partenza nel giorno di Pasqua per gli azzurri della marcia, direzione Brasile. Decollano domenica da Fiumicino i 25 convocati per i Mondiali a squadre di marcia, in programma domenica 12 aprile a Brasilia.

Per la prima volta la competizione assegnerà medaglie internazionali nelle nuove distanze standard della maratona e della mezza maratona.

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Il percorso di avvicinamento della Nazionale prevede un pre-camp a San Paolo, con allenamenti al Centro de Praticas Esportiva de Universidade de Sao Paulo. Venerdì 10 aprile, due giorni prima della gara, il gruppo si trasferirà a Brasilia, sede dell’evento.

Stano e Fortunato al debutto sulle nuove distanze

Grande attesa per il debutto di Massimo Stano nella distanza di maratona (42,195 km) e di Francesco Fortunato nella mezza maratona (21,097 km).

Stano, campione olimpico della 20 km a Tokyo e oro mondiale della 35 km a Eugene oltre che primatista mondiale della specialità, affronterà tra gli altri il giapponese Hayato Katsuki, bronzo mondiale della 35 km, e il tedesco Christopher Linke.

Fortunato, bronzo europeo nella 20 km di Roma e oro nella precedente edizione dei Mondiali a squadre con la staffetta di marcia, sarà impegnato in una gara con diversi protagonisti di livello internazionale, tra cui il brasiliano Caio Bonfim, campione del mondo della 20 km, il canadese Evan Dunfee, oro mondiale della 35 km, il giapponese Toshikazu Yamanishi, due volte campione del mondo, e gli europei Perseus Karlstrom, Paul McGrath e Diego Garcia Carrera.

Giorgi nella maratona femminile

Nella maratona femminile sarà al via anche Eleonora Giorgi, bronzo mondiale della 50 km a Doha 2019.

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