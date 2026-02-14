Campionati Italiani Allievi Indoor: Doualla magica, risultati e highlights

Erano in programma oggi i Campionati Italiani Allievi Indoor di Ancona. Ottima prova di Doualla che continua a mettersi in luce, tutti i risultati della giornata seguita da Sportface.
Campionati Italiani Allievi Indoor di Ancona: i risultati
Kelly Doualla si conferma la sedicenne più veloce d’Italia nella prima giornata dei Campionati Italiani Allievi Indoor di Ancona. La sprinter della Pro Patria Milano Atletica domina i 60 metri in 7.27, migliorando di un centesimo il crono dell’esordio stagionale a Parigi e consolidando la sua leadership mondiale under 18. Un risultato che la proietta con entusiasmo verso gli Europei U18 di Rieti (16-19 luglio) e verso la prossima partecipazione agli Assoluti indoor, dove affronterà anche Zaynab Dosso.
Tra gli uomini, titolo al fotofinish per Artem Shablii: 6.82 e successo per un solo centesimo sul primatista italiano Matteo Berardo (6.83). Una vittoria dal forte valore simbolico per il giovane ucraino, trasferitosi in Italia con la famiglia dopo lo scoppio della guerra e oggi protagonista nello sprint nazionale.
Clamoroso anche il risultato nel getto del peso: Antony Del Pioluogo supera per la prima volta il muro dei 20 metri tra gli allievi indoor con 20,10, nuovo record italiano di categoria al coperto, migliorando il 19,82 di Carmelo Musci (2018).
Nei salti spicca Gabriele Faganello, oro nel lungo con 7,32 all’ultimo tentativo, mentre Giorgia Zanon conquista il titolo femminile con 6,09. Nell’alto vince Andrea Campani (2,07), nell’asta si conferma Gabriele Belardi (4,70).
Negli 800 trionfano Tommaso Da Riva (1:55.48) e Asia Prenzato (2:09.10). Ottime prove anche nella marcia con Cristian Cecchetto (21:14.22 nei 5000) e Anita Marchi (13:38.95 nei 3000). Domenica seconda giornata con altri 15 titoli in palio.
I risultati e gli highlights delle gare
|Specialità
|Categoria
|Vincitore
|Risultato
|60 metri
|Allieve
|Kelly Doualla
|7.27
|60 metri
|Allievi
|Artem Shablii
|6.82
|Getto del peso
|Allievi
|Antony Del Pioluogo
|20,10 m
|Salto in lungo
|Allievi
|Gabriele Faganello
|7,32 m
|Salto in lungo
|Allieve
|Giorgia Zanon
|6,09 m
|Salto in alto
|Allievi
|Andrea Campani
|2,07 m
|Salto con l’asta
|Allievi
|Gabriele Belardi
|4,70 m
|800 metri
|Allievi
|Tommaso Da Riva
|1:55.48
|800 metri
|Allieve
|Asia Prenzato
|2:09.10
|5000 m marcia
|Allievi
|Cristian Cecchetto
|21:14.22
|3000 m marcia
|Allieve
|Anita Marchi
|13:38.95
