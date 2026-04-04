Battocletti da record: 30:08 nei 10 km su strada

A Lille l’azzurra firma il nuovo primato italiano, sfiorando per un secondo il record europeo. Ottimo anche Selvarolo, terzo italiano di sempre con 27:48.
Nuovo primato italiano a Lille
Nadia Battocletti continua a scrivere pagine importanti dell’atletica italiana. A Lille, in Francia, la campionessa del mondo firma il nuovo record italiano dei 10 km su strada con uno straordinario 30:08, migliorando di oltre un minuto il precedente primato di 31:10 stabilito lo scorso anno agli Europei su strada di Lovanio.
La portacolori delle Fiamme Azzurre sfiora anche il record europeo, distante appena un secondo dal 30:07 fatto segnare recentemente dalla britannica Megan Keith.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Gara in progressione e quarto posto finale
Prestazione di altissimo livello per l’azzurra, capace di correre con un efficace negative split: 15:09 nei primi cinque chilometri e 14:59 nella seconda parte di gara.
Battocletti chiude al quarto posto nella prova dominata dalla keniana Agnes Ngetich, primatista mondiale, vincitrice in 28:58. Davanti all’italiana anche le etiopi Chaltu Dida (30:02) e Hirut Meshesha (30:05).
Obiettivi Golden Gala e Pegaso Meeting
Il percorso stagionale dell’azzurra proseguirà il 9 maggio a Firenze, al Pegaso Meeting allo stadio Ridolfi, dove potrebbe tentare l’assalto al record dei 1500 metri all’aperto.
Nel mirino anche il Golden Gala Pietro Mennea del 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma, tappa italiana della Wanda Diamond League, con l’obiettivo dichiarato di avvicinare il primato europeo di Sifan Hassan nei 5000 metri (14:13.42).
Selvarolo terzo italiano di sempre
Da segnalare anche la prestazione di Pasquale Selvarolo, autore di un significativo 27:48 nei 10 km su strada, tempo che lo colloca al terzo posto nelle liste italiane di sempre alle spalle di Yeman Crippa (27:08) e Francesco Guerra (27:39).
Il successo maschile è andato all’etiope Khairi Bejiga in 26:51, mentre per l’Italia si registra anche il 28:41 di Alberto Mondazzi.