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Atletica Federazioni

Battocletti da record: 30:08 nei 10 km su strada

Franz Monaco
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Atletica Tokyo World Athletics Championships 2025 Le medaglie dell'Italia
(250920) -- TOKYO, Sept. 20, 2025 (Xinhua) -- Nadia Battocletti of Italy celebrates after the women's 5000m final at the 2025 World Athletics Championships in Tokyo, Japan, Sept. 20, 2025. (Xinhua/Jia Haocheng) - Jia Haocheng -//CHINENOUVELLE_CHINE03508/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2509201757

A Lille l’azzurra firma il nuovo primato italiano, sfiorando per un secondo il record europeo. Ottimo anche Selvarolo, terzo italiano di sempre con 27:48.

Nuovo primato italiano a Lille

Nadia Battocletti continua a scrivere pagine importanti dell’atletica italiana. A Lille, in Francia, la campionessa del mondo firma il nuovo record italiano dei 10 km su strada con uno straordinario 30:08, migliorando di oltre un minuto il precedente primato di 31:10 stabilito lo scorso anno agli Europei su strada di Lovanio.

La portacolori delle Fiamme Azzurre sfiora anche il record europeo, distante appena un secondo dal 30:07 fatto segnare recentemente dalla britannica Megan Keith.

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Gara in progressione e quarto posto finale

Prestazione di altissimo livello per l’azzurra, capace di correre con un efficace negative split: 15:09 nei primi cinque chilometri e 14:59 nella seconda parte di gara.

Battocletti chiude al quarto posto nella prova dominata dalla keniana Agnes Ngetich, primatista mondiale, vincitrice in 28:58. Davanti all’italiana anche le etiopi Chaltu Dida (30:02) e Hirut Meshesha (30:05).

Obiettivi Golden Gala e Pegaso Meeting

Il percorso stagionale dell’azzurra proseguirà il 9 maggio a Firenze, al Pegaso Meeting allo stadio Ridolfi, dove potrebbe tentare l’assalto al record dei 1500 metri all’aperto.

Nel mirino anche il Golden Gala Pietro Mennea del 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma, tappa italiana della Wanda Diamond League, con l’obiettivo dichiarato di avvicinare il primato europeo di Sifan Hassan nei 5000 metri (14:13.42).

Selvarolo terzo italiano di sempre

Da segnalare anche la prestazione di Pasquale Selvarolo, autore di un significativo 27:48 nei 10 km su strada, tempo che lo colloca al terzo posto nelle liste italiane di sempre alle spalle di Yeman Crippa (27:08) e Francesco Guerra (27:39).

Il successo maschile è andato all’etiope Khairi Bejiga in 26:51, mentre per l’Italia si registra anche il 28:41 di Alberto Mondazzi.

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