Atletica, Parigi: Jacobs risorge, Werro domina e Duplantis senza record

La tappa numero 8 della Diamond League 2026 illumina lo Stadio Charléty di Parigi. Sono tanti i risultati importanti, anche se Duplantis non trova il record.
Jacobs torna sul podio, Duplantis si ferma a 6.03
Marcell Jacobs torna a volare sui 100 metri, conquistando un prezioso 3° posto nella gara principale.
Il velocista azzurro ferma il cronometro a 9.96 con 0.1 metri al secondo di vento a favore, battagliando alla pari con gli statunitensi Travyon Bromell e Noah Lyles, che chiudono rispettivamente in 9.91 e 9.92. La prestazione segna un progresso di 3 centesimi rispetto alla gara del Golden Gala, confermando il suo definitivo rientro tra i vertici mondiali della disciplina.
Nel salto con l’asta maschile, Armand Duplantis centra il successo superando agevolmente la quota di 6.03 metri al 1° tentativo. Il campione svedese prova successivamente ad aggiornare il proprio record del mondo a 6.32 metri, ma fallisce le 3 prove a disposizione e rimanda l’appuntamento con la storia.
Werro sfiora il primato, pioggia di record stagionali
Il mezzofondo regala lo spettacolo più grande della giornata parigina grazie alla svizzera Audrey Werro. La 22enne domina gli 800 metri femminili con un eccezionale 1:53.80, abbassando di 18 centesimi il personale siglato 3 settimane fa e distanziando nettamente l’olandese Femke Bol, seconda al traguardo in 1:55.60.
La pista francese registra inoltre numerosi primati mondiali stagionali. Sui 400 metri femminili Marileidy Paulino vince agilmente in 48.48. Negli 800 metri maschili il canadese Marco Arop scende sotto il muro del 1:42, imponendosi in solitaria in 1:41.84. Una grande sorpresa arriva infine nei 1500 metri maschili, dove l’australiano Cameron Myers trionfa in 3:28.00, siglando il record oceanico e migliorando la precedente prestazione mondiale dell’anno di ben 1.85 secondi.