Diamond League, Jacobs torna sotto i 10 secondi: 9.96 a Parigi e terzo posto nei 100

Marcell Jacobs chiude terzo nei 100 metri dell’ottava tappa della Wanda Diamond League allo stadio Charléty di Parigi. Vince Trayvon Bromell in 9.91 davanti a Noah Lyles, secondo in 9.92.

Marcell Jacobs manda un segnale forte dalla pista dello stadio Charléty di Parigi. Nell’ottava tappa della Wanda Diamond League, il primatista italiano dei 100 metri chiude terzo in 9.96 con vento +0.1, tornando sotto i dieci secondi e confermando i progressi già intravisti al Golden Gala Pietro Mennea.

Alla terza uscita stagionale, Jacobs abbassa di tre centesimi il proprio primato stagionale e si porta in cima alle graduatorie europee in vista degli Europei di Birmingham di agosto.

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Jacobs terzo nel big match dello sprint

La gara dei 100 metri ha offerto un confronto di altissimo livello. A vincere è stato Trayvon Bromell, capace di resistere al ritorno di Noah Lyles e di tagliare il traguardo in 9.91.

Secondo posto per Lyles in 9.92, mentre Jacobs ha chiuso alle sue spalle in 9.96, riducendo il distacco dal campione olimpico di Parigi rispetto al confronto del Golden Gala. Dietro l’azzurro, sotto i dieci secondi anche il sudafricano Akani Simbine in 9.97 e il campione del mondo indoor dei 60 metri Jordan Anthony in 9.99.

Pavese al personale, Randazzo vince la sua serie

Nelle serie dei 100 metri non valide per il Diamond Trophy, buone indicazioni dagli azzurri. Alessia Pavese ha vinto la propria batteria per millesimi sulla francese Chloe Galet, firmando il primato personale in 11.33 con vento +0.5. La sprinter italiana migliora l’11.35 realizzato nel 2023 al Meeting Triveneto di Trieste.

Successo nella propria serie anche per Filippo Randazzo, che ha eguagliato il primato stagionale con 10.30 e vento +1.2, replicando il crono ottenuto il 30 maggio a Trieste, sempre al Meeting del Triveneto.

Secondo posto nella propria serie per Gloria Hooper, che ha corso in 11.30 con vento +0.1, a cinque centesimi dallo stagionale di fine maggio a Dresda e a sei dal personale del 2021. Hooper si è lasciata alle spalle la tedesca Gina Lückenkemper, campionessa europea a Monaco 2022, e la francese Helene Parisot.

Staffetta 4×100 mista: Italia terza

Nella prova della staffetta 4×100 mista, il quartetto italiano ha chiuso al terzo posto in 41.04. In pista Filippo Randazzo delle Fiamme Gialle, Alessia Pavese dell’Aeronautica, l’esordiente in Nazionale assoluta Lorenzo Ianes dell’Athletics Club 96 Alperia e Gloria Hooper dell’Atletica Brescia 1950.

Il tempo è rimasto lontano dal record italiano di 40.69, realizzato alle World Relays di Gaborone con la formula uomo-donna-uomo-donna, prestazione che ha garantito all’Italia la qualificazione per i Mondiali di Pechino 2027.

A vincere la staffetta è stata la Germania in 40.75, davanti alla Francia in 40.99.