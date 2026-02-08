Atletica, campionati italiani juniores e promesse: i risultati e gli highlights

Lo spettacolo dell’atletica juniores e promesse indoor ha illuminato una grande domenica di sport: tutti i risultati e gli highlights

Era attesa una grande domenica di atletica e così è stato per juniores e promesse indoor. C’erano ben 30 titoli in palio e lo spettacolo non è mancato, come vi abbiamo riportato su Sportface TV (clicca qui per vedere l’evento e gli highlights).

Dopo la giornata inaugurale, nella seconda giornata era già tempo di verdetti. Nei 200 metri juniores femminili, grande gioia per Margherita Castellani, che chiude da prima in classifica, davanti a Elisa Valensin.

Per quanto riguarda i 60 metri juniores uomini, vince Fermin Galvan davanti a Massimiliano Cofone e Daniele Inzoli. Nella 400 metri juniores uomini, invece, si impone Daniele Salemi davanti a Diego Mancini e Riccardo Fumagalli. Nella distanza dei 1500, il migliore è Alessandro Casoni prima di Valerio Ciaramella e Fabio Mozzi.

Passando alle promesse uomini, sui 60 metri, vittoria per Romeo Monaci davanti a Eduardo Longobardi e Yassin Bandaogo. Sugli 800 metri, successo per Davide De Rosa. Secondo e terzo posto per Luca Borzi e Mattia De Rocchi. Sui 3000 metri, il campione italiano è Francesco Ropelato, prima di Dallapiccola Mauro e Nicola Morosini.

Donne e salti: grandi vittorie nell’atletica

Sugli 800 metri juniores donna, grande vittoria per Chiara Fadda. Seguono Viola Morrone e Iris Zangrandi. Nella categoria 400 metri promesse donne, successo per Clarissa Vianelli davanti a Virginia Capasso e Sara Cirillo. Sui 1500 metri la campionessa italiana è Valeria Minati, prima di Matilde Prati e Arianna Algeri.

Passando al salto in alto juniores uomini, successo per Iacopo Storia, mentre nel salto in lungo grande prova vincente per Springeth Maximilian.

Nel salto in alto juniores donne, vittoria per Sophie Barbagallo, nel lungo affermazione per Alessandra Gelpi. Clicca qui per vedere tutti i risultati per ogni specialità.