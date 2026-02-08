Pattinaggio artistico, bronzo Italia! Prova super di Rizzo

Grandissima Italia nel pattinaggio artistico, prova a squadre: meraviglioso Matteo Rizzo, che regala il bronzo agli Azzurri

È una giornata meravigliosa per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina. C’è una soddisfazione enorme anche nel pattinaggio artistico dove gli Azzurri conquistano il bronzo nella prova a squadre. Decisiva la prova di Matteo Rizzo nel programma libero con un punteggio di 179.62, che ha fatto schizzare in alto il totale dell’Italia.

I primi quattro elementi di Rizzo sono stati condotti in maniera quasi perfetta, senza nessun errore evidente. È stata disputata la prova a squadra prima di quella maschile e, a quel punto, l’Italia era terza dietro Giappone e Stati Uniti, ma con la Georgia subito alle spalle.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

E in caso di arrivo a pari punti, sarebbero stati proprio loro a salire sul podio. Fino alla fine, c’è stata dunque grande tensione, sia per quanto riguarda la sfida per l’oro, sia per il bronzo, che si colora di azzurro. Lara Naki Gutmann nella gara femminile aveva totalizzato, invece, 126.94

Italia di bronzo nel pattinaggio artistico: è un successo storico

La coppia azzurra ha scritto un successo storico. Si tratta nella terza medaglia in questa specialità per l’Italia da sempre, che da 27 anni è disciplina olimpica.

Si tratta, invece, del sesto podio solo nella giornata di oggi per i nostri colori, nove se si contano anche quelli di ieri. È il miglior risultato di sempre nelle Olimpiadi invernali e la speranza è che sia solo l’inizio.