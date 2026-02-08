Serie A, la Juve pareggia all’ultimo respiro. L’Inter passeggia sul Sassuolo

La domenica sera in Serie A ha riservato tanti gol e spettacolo: l’Inter non ha sbagliato contro il Sassuolo

Alta tensione tra Juventus e Lazio. Sgambetto di Maurizio Sarri alla sua ex squadra, che deve perdere punti contro i biancocelesti, solidi e ben messi in campo. Nonostante siano i torinesi a fare la partita per lunghi tratti, il vantaggio lo firma Pedro dopo una bella azione di Maldini, tra i migliori in campo.

Nel secondo tempo, a sorpresa, arriva anche il raddoppio con Isaksen. La Juventus, però, non demorde e trova prima il gol con McKennie e in pieno recupero con Kalulu.

I torinesi, quindi, conquistano un punto importante per la corsa Champions League, ma si allontanano forse definitivamente dallo scudetto.

L’Inter non perde punti e mette pressione al Milan

A inizio gara, il Sassuolo spinge e a tratti mette anche in difficoltà la capolista. Poi la superiorità tecnica e nei calci piazzati dei nerazzurri prende il sopravvento e la squadra di Chivu dilaga. Il risultato finale è quasi tennistico ed è di 0-5.

Apre le marcature Bisseck di testa, il raddoppio arriva con Thuram, entrambi su assist di uno scatenato Dimarco. Le cose non cambiano nella ripresa, anzi Lautaro Martinez firma subito il tris. A mettere la ciliegina sulla torta sono Akanji e Luis Henrique.

Da segnalare la brutta prova di Muric e anche di Matic, espulso per proteste troppo veementi nei confronti dell’arbitro. L’Inter resta saldamente al primo posto, a +8 sul Milan e +9 sul Napoli, in attesa del recupero dei rossoneri contro il Como.