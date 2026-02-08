Curling, niente da fare per l’Italia contro la Gran Bretagna: finisce 6-9

Arriva una sconfitta per l’Italia contro la Gran Bretagna nel curling: niente da fare contro la squadra più forte del torneo

I diretti avversari degli Azzurri sono stati fin qui quasi perfetti e già dall’inizio si preannuncia una sfida quasi impossibile per l’Italia. Stefania Constantini e Amos Mosaner sono, però, i campioni olimpici e campioni mondiali in carica, quindi non demordono contro nessuno, neanche contro i favoriti per la vittoria finale.

E l’hanno dimostrato. Infatti, l’Italia è stata anche in vantaggio 6-5 per alcuni tratti di gara, ma poi hanno dovuto arrendersi alla maggiore precisione e alla forza degli scozzesi, che hanno concesso davvero poco.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Le fasi finali della sfida hanno conservato comunque un brivido finale che poteva ribaltare le cose. Infatti, Constantini ha avuto tra le mani un colpo molto difficile, ma che valeva la vittoria. Però, ha sbagliato e cristallizzato il punteggio sul 6-9.

Cosa succede ora per l’Italia

La vittoria con la Cechia era assolutamente essenziale per pensare alla semifinale per l’Italia. Ed è arrivata. Ora bisognerà vincere a tutti i costi l’ultima sfida in programma e guardare alla classifica, soprattutto agli incroci che emergeranno con le dirette avversarie.

Insomma, bisogna aspettare, giocare alla grande e sperare. La qualificazione in semifinale vale ovviamente un posto tra le prime quattro e quindi ottime possibilità di un piazzamento sul podio. Nel curling sarebbe una grande soddisfazione per tutto il movimento italiano.