Arrampicata sportiva, lead: Sanders e Lopez trionfano a Chamonix

La tappa di Chamonix della Coppa del Mondo 2026 di lead si è chiusa con i successi di Stati Uniti e Spagna nelle finali femminili e maschili sulle pareti transalpine.

Sanders e Lopez trionfano a Chamonix: i verdetti finali della Coppa del Mondo 2026

Lead, tra le donne vince nuovamente la statunitense Annie Sanders. L’americana ha letteralmente dominato la gara conclusiva, conquistando in scioltezza il successo stagionale numero 3 nel massimo circuito internazionale.

Sanders è arrivata alla vittoria con il punteggio di 52+, un traguardo irraggiungibile per le altre arrampicatrici in gara. Alle sue spalle la vera sorpresa di giornata, la bulgara Aleksandra Totkova, che ha ottenuto la seconda posizione totalizzando uno score di 48. Sul podio, al terzo posto, anche la sudcoreana Chaehyun Seo, con 47+, risultato utile per superare in classifica sia la britannica Erin McNeice sia la slovena Rosa Rekar.

Nel tabellone maschile la vittoria finale porta la firma di Antonio Gines Lopez. L’arrampicatore iberico ha trionfato completando il suo percorso a quota 39+, un risultato che ha interrotto un lungo digiuno di successi per lo spagnolo. Lopez ha ritrovato il gradino più alto del podio a distanza di 5 anni dai Giochi Olimpici di Tokyo. Nonostante i molti piazzamenti ottenuti nelle ultime stagioni, la vottiria sembrava ormai un tabù.

Dietro di lui lo sloveno Luka Potocar e l’indonesiano Putra Tri Ramadani che hanno terminato a pari merito sullo standard di 38+, andando a occupare i restanti gradini del podio transalpino. Dopo questa prova, la Coppa del Mondo osserverà un lungo periodo di stop fino ad inizio settembre.

Il ritorno dello spagnolo e i piazzamenti degli azzurri

L’Italia chiude invece la trasferta francese senza acuti. Giovanni Placci e Filip Schenk non hanno ottenuto l’accesso alla finale a 8. I due azzurri sono, bloccati nel folto gruppo dei semifinalisti a quota 34+, hanno mancato la finale per poco, classificandosi rispettivamente al 10l posto e 12o posto della classifica assoluta.

Archiviata la lead, l’arrampicata si concentrerà subito sulla disciplina del boulder. In programma nel prossimo fine settimana a Barcellona i campionati europei di specialità.

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