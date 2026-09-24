Coppa Italia, il 27 settembre ad Arco l’appuntamento decisivo della stagione di Speed

Domenica 27 settembre si disputerà, presso il Centro Tecnico Federale di Arco (TN), la 4° ed ultima tappa del circuito di Coppa Italia Speed. 57 fra i migliori velocisti d’Italia si riuniranno nel centro nevralgico dell’arrampicata sportiva italiana, dando spettacolo sulla parete centrale dell’Arco Climbing Stadium, e cercheranno di accaparrarsi il trionfo di tappa, ma anche il trofeo di Coppa Italia assoluta.

Arrampicata, la quarta tappa della Coppa Italia di Speed

Questa gara cruciale a livello nazionale arriva in un momento d’oro per l’arrampicata di velocità azzurra a livello internazionale, dopo l’eccezionale tris di medaglie raccolto dalla nostra squadra nella recente tappa di World Climbing Series Speed a Chongqing.

Ci sarà così l’occasione di rivedere in gara sulle pareti di casa l’asso pigliatutto Giulia Randi (Centro Sportivo Esercito), che in Cina ha saputo realizzare la Granda impresa di conquistare 3 medaglie in 3 giorni, fra gara individuale e staffetta mista e femminile. In quest’ultima competizione ha conquistato il bronzo assieme a Beatrice Colli (Fiamme oro), che ha coronato la stagione 2026 con il prestigioso titolo di Campionessa Europea a Laval. Arco potrebbe a questo punto diventare teatro di un’ultima grande battaglia le due punte di diamante della Speed.

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Non vanno però trascurate le altre due azzurre che sono state impegnate per tutta la stagione 2026 nel circuito di World Climbing Series: Sara Strocchi (Istrice ASD), vice Campionessa Europea U19, e Agnese Fiorio (Fiamme Rosse), Campionessa Europea U21 nonché Campionessa Italiana in carica. Nella classifica assoluta di Coppa Italia Sara ha il ruolo di leader, inseguita da Giulia e da Agnese.

Alle loro spalle scalpitano Eva Mengoli (On Sight), vice Campionessa Italiana U19, argento a Mezzolombardo, e Alice Marcelli (Ragni di Lecco), bronzo in Coppa Europa Giovanile a Imst.

Sul fronte maschile Ludovico Fossali (Centro Sportivo Esercito) sarà impegnato a cercare un risultato che gli regali lo sprint giusto in vista dell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Santiago del Cile. Lo stesso vale per il Campione Italiano Matteo Zurloni, che nelle competizioni mondiali ed europee di questa stagione ha dimostrato una continuità importante fra i migliori atleti del circuito, e che nella staffetta cinese ha dimostrato di poter migliorare il proprio personal best – nonché record italiano – scendendo a 4”93.

Francesco Ponzinibio (Equilibrium), vice Campione Europeo U19 e vice Campione Italiano, arriva ad Arco con l’entusiasmo dell’argento conquistato nella staffetta mista assieme a Giulia Randi in Cina. Entrambi sono stati protagonisti di un’intervista esclusiva a Sportface. Condivide la testa della classifica di Coppa Italia con Luca Robbiati, altro atleta di punta della Nazionale, impegnato in tutte le tappe del circuito agonistico di Coppa del Mondo 2026.

Molti altri velocisti sono pronti a mettersi in evidenza con run infuocate: Gian Luca Zodda (Fiamme Oro), bronzo in Coppa Europa a Zilina, Alessandro Boulos (Gruppo Rocciatori Piaz) e Marco Rontini (Centro Sportivo Esercito), che nel ranking di Coppa Italia occupano rispettivamente la 3° e la 4° posizione, e che cercheranno di dare la zampata vincente per effettuare il sorpasso.