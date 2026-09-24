Europei volley, Giannelli deluso dopo l’eliminazione: “Lo sport è crudele”

La delusione è davvero tanta per l’Italia del volley, che è stata eliminata dalla Finlandia già ai quarti: le parole di Giannelli dopo il ko

L’avventura dell’Italvolley ai Campionati Europei maschili 2026 si è conclusa in modo inaspettato e davvero doloroso con l’eliminazione ai quarti di finale per mano della sorprendente Finlandia. Un risultato che rappresenta una delusione enormi per le ambizioni del movimento pallavolistico azzurro, dato che non era mai successo, sotto la guida del tecnico Ferdinando De Giorgi, di uscire dalla competizione in questa fase tra Europei, Mondiali e Olimpiadi.

Al termine della partita, il capitano Simone Giannelli ha rilasciato dichiarazioni a caldo, analizzando con lucidità e amarezza la prestazione complessiva della squadra. “Lo sport è crudele, ci abbiamo messo troppo tempo a ingranare e non abbiamo chiuso certi momenti decisivi”, ha esordito il palleggiatore, sottolineando le difficoltà nel gestire la pressione e i continui cambi di ritmo imposti dagli avversari.

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Shock Italia, out ai quarti degli Europei: la sveglia di Giannelli

Nonostante la profonda delusione per il mancato accesso alle semifinali, Giannelli ha voluto lanciare un chiaro messaggio di responsabilità e resilienza. “Se vogliamo fare uno step in avanti, bisogna rimboccarsi le maniche, guardare in avanti e migliorare ognuno le proprie cose”, ha aggiunto, invitando i compagni a trasformare questa sconfitta in un importante punto di ripartenza.

L’eliminazione lascia l’amaro in bocca ai tifosi, ma apre anche un necessario momento di profonda riflessione tecnica. La nazionale dovrà ora lavorare sui dettagli che hanno fatto la differenza in questa sfida, con l’obiettivo di tornare più competitiva e determinata nei prossimi appuntamenti, consapevole che nel volley ogni minimo errore può costare caro.