Superbike, Bulega può vincere il titolo già a Cremona: tutte le combinazioni

Nicolò Bulega è sempre più vicino a conquistare il titolo di Superbike: la matematica certezza potrebbe già arrivare a Cremona

Nicolò Bulega ha l’occasione unica e irripetibile di festeggiare il titolo mondiale di Superbike direttamente in Italia, a Cremona, in occasione del GP d’Italia, decimo round della stagione 2026.

Il pilota della Ducati, prossimo ad approdare in MotoGP con il prestigioso team VR46, ha ampie e concrete chance di stappare lo champagne con due fine settimana di anticipo, anche se il compito non sarà affatto scontato. Attualmente, l’emiliano domina la classifica generale con 533 punti, vantando un solido margine di 146 lunghezze sul primo inseguitore, Iker Lecuona, fermo a quota 407.

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Facendo un rapido calcolo matematico, il campione di Montecchio Emilia potrebbe celebrare l’impresa già in gara-1. Per raggiungere questo storico obiettivo, dovrà vincere la corsa e il suo rivale spagnolo dovrà classificarsi sesto o peggio.

Tutte le combinazioni per la vittoria finale di Bulega

In alternativa, con un secondo posto di Bulega, Lecuona dovrebbe arrivare undicesimo o oltre, mentre con un terzo posto dello spagnolo basterebbe un quindicesimo posto.

Se il primo tentativo dovesse fallire, ci sarebbe la domenica mattina con la Superpole Race: all’italiano basterebbe guadagnare tre punti su Lecuona tra gara-1 e la cronoscalata per laurearsi matematicamente campione del mondo.

In gara-2, il vantaggio aritmetico da tenere in mente è 124, numero che gli permetterebbe di celebrare una stagione dominata in lungo e in largo davanti al proprio pubblico di casa. Attenzione anche al record di vittorie: l’azzurro è a quota 26, a un solo sigillo di distanza dal primato di Bautista del 2023.