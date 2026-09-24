Serie A1 maschile: via al campionato con un weekend concentrato a Milano

Il torneo di Serie A1 maschile prenderà il via con un fine settimana particolare: le otto formazioni si ritroveranno tutte insieme in un’unica sede, al PalaTennistavolo di via Mecenate 74 a Milano, per disputare le prime due giornate di gara.

Tennistavolo, via alla Serie A1 maschile

Si tratterà di un’ottima opportunità per osservare allo stesso tempo lo status di forma di tutte le squadre in lizza e per conoscere da vicino gli organici, formati sia da atleti già affermati sia da interessanti new entry.

Le squadre in campo saranno: Apuania Carrara Tennistavolo, Marcozzi Cagliari, Muravera Tennistavolo, Tennistavolo Città di Siracusa, Tennistavolo Reggio Emilia Grissin Bon, Tennistavolo Santa Tecla Nulvi, Tennistavolo Sassari e Top Spin Messina Amtivo.

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Sabato 26 settembre, a partire dalle ore 16, si sfideranno: il neopromosso Tennistavolo Città di Siracusa contro l’Apuania Carrara Tennistavolo (arbitro Angelo Zambetti); il Tennistavolo Sassari contro il Muravera Tennistavolo (arbitro Caterina Faragò); la Marcozzi Cagliari contro l’altra neopromossa Tennistavolo Reggio Emilia (arbitro Luigi Moliterno); e la Top Spin Messina contro il Tennistavolo Santa Tecla Nulvi (arbitro Roberto Bassani).

Domenica 27 settembre, alle 10.30, saranno in programma gli incontri tra: Apuania Carrara e Tennistavolo Sassari (arbitro Luigi Moliterno); Tennistavolo Reggio Emilia e Tennistavolo Città di Siracusa (arbitro Roberto Bassani); Muravera Tennistavolo e Top Spin Messina (arbitro Angelo Zambetti); Tennistavolo Santa Tecla Nulvi e Marcozzi (arbitro Caterina Faragò).

Verrà mantenuta la formula New Swaythling adottata nella scorsa stagione: ogni match si articolerà su cinque incontri individuali e la vittoria andrà alla squadra che ne conquisterà tre. Una vittoria per 3-0 o 3-1 assegnerà tre punti alla formazione vincente, mentre un 3-2 darà due punti ai vincitori e un punto agli sconfitti. Le partite saranno trasmesse in diretta su Sportface TV.