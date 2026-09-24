Ciclismo, i Mondiali 2032 si svolgeranno in India: è la prima volta nella storia

Si preannuncia una prima volta storica per i Mondiali di ciclismo: nel 2032 si sbarca in India, tutti i dettagli

I Mondiali di ciclismo su strada vivranno una prima volta assolutamente storica e senza precedenti: nel duemilatrentadue si svolgeranno in India, dove non erano mai arrivati prima d’ora, così come ufficialmente comunicato dall’Unione Ciclistica Internazionale nel corso del congresso internazionale che si è svolto a Montreal mercoledì 23 settembre.

La località scelta per questo evento epocale è quella di Pune, grande città da più di due milioni di abitanti, situata all’interno della regione del Maharashtra. Si partirà nel segno della continuità, dato che ha già visto organizzarsi con successo quest’anno il Pune Grand Tour, corsa a tappe di secondo livello, che ha riscosso pareri decisamente positivi dagli addetti ai lavori e dalle federazioni continentali.

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“Sono davvero molto contento del fatto che l’India ospiterà un Mondiale per la prima volta nella storia”, ha affermato con entusiasmo il presidente dell’Unione Ciclistica Internazionale, David Lappartient.

I Mondiali di ciclismo a Pune: le parole di Lappartient

“È una nazione che conta quasi un quinto di tutta la popolazione mondiale e quell’evento potrà diventare un enorme catalizzatore, sia per il ciclismo competitivo che per l’uso quotidiano della bicicletta”, ha continuato.

Di sicuro, si tratta di un’evoluzione importante per l’intero movimento e di una tappa storica che catalizzerà l’attenzione di moltissimi appassionati.

E chissà che gli italiani non possano arrivare da primi della classe a un’appuntamento che, comunque vada, scriverà una nuova pagina storica del ciclismo su strada.