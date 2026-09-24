Alice D’Amato annuncia: “Non torno a inizio 2027. Possibile nuova operazione”

Alice D’Amato ha dato un aggiornamento sulle sue condizioni fisiche: purtroppo il rientro dopo l’infortunio è ancora lontano

Alice D’Amato, iconica campionessa olimpica dell’oro alla trave a Parigi 2024, sta affrontando un periodo complesso di riabilitazione a causa di persistenti problemi fisici.

La giovane ginnasta azzurra ha fornito un importante e dettagliato aggiornamento sulle sue condizioni fisiche a ‘OA Sport’, in cui ha aggiornato tutti i suoi fan sulle sue condizioni in vista del prossimo futuro e l’inizio del 2027.

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Con grande sincerità e trasparenza, la portacolori ha anticipato la possibilità concreta di un nuovo intervento chirurgico: “Sei mesi fa ho operato la spalla destra e stavo migliorando, ma anche la sinistra non andava bene. Probabilmente mi opererò anche a quella a fine settembre”, ha spiegato ai microfoni della trasmissione.

Il ritorno di Alice D’Amato è ancora lontano

Questa notizia allontana ulteriormente il suo tanto atteso rientro alle competizioni internazionali. La campionessa ha infatti chiarito che il ritorno in pedana non avverrà a inizio 2027, come inizialmente e ottimisticamente sperato, ma ha espresso la ferma volontà di continuare a essere protagonista nella ginnastica mondiale non appena le condizioni fisiche lo permetteranno.

Tuttavia, questa pausa forzata si sta rivelando un’opportunità inaspettata di profonda crescita personale. Alice ha messo in evidenza comunque diversi miglioramenti, anche oltre le palestre, descrivendosi come una persona più divertente e più solare con gli altri. Un percorso di maturazione che le sta permettendo di conciliare la sua identità di atleta con quella di donna, affrontando le difficoltà con un nuovo, prezioso e luminoso sorriso.