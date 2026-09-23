Scherma, Campionati del Mediterraneo 2027: a Ragusa in pedana U15 e U17, il programma

La scherma giovanile riparte dalla Sicilia. Dal 29 al 31 gennaio le pedane iblee ospiteranno i Campionati del Mediterraneo, un appuntamento imperdibile per i ragazzi Under 15 e Under 17.

Scherma, presentati i Campionati del Mediterraneo “Ragusa 2027”

La presentazione stamattina all’aeroporto di Comiso, dove è stata svelata l’edizione numero 23 della competizione internazionale.

La sala Belgiorno ha ospitato i dettagli di un progetto sportivo voluto con forza dalla Federazione. La candidatura, dopo la nomina ufficiale di Atene, ha riportato la rassegna nel nostro Paese per la quarta volta, dopo i precedenti di Siracusa, Chiavari e Cagliari.

A fare gli onori di casa c’era il comitato organizzatore guidato da Arturo Torregrossa, presidente regionale. Insieme a lui, le istituzioni, dal sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì alla prima cittadina di Comiso Maria Rita Schembari, fino ai vertici della società di gestione dello scalo e ai delegati del Coni.

L’idea di fondo è semplice, il progetto proverà a sfruttare la competizione anche per accendere i riflettori su tutto il territorio ibleo in un periodo, quello invernale, dove il turismo fatica.

L’evento porterà in zona atleti e famiglie dai tutti i Paesi, creando un indotto notevole. Ma non solo, per preparare l’evento e le sfide di fine gennaio, l’intera provincia vivrà diverse iniziative promozionali di avvicinamento all’evento.

In pedana Under 15 e Under 17, con il sogno olimpico

In pedana si sfideranno giovani Under 15 e Under 17. Per capire il peso della manifestazione bisogna però fare un salto indietro. La confederazione che raggruppa i paesi del Mare Nostrum vide la luce proprio in Sicilia, a Marsala, nel 2003, grazie al forte impulso dell’attuale presidente onorario Giorgio Scarso.

Nel tempo, il torneo è diventato il primo vero esame per chi sogna le Olimpiadi. Su queste pedane hanno tirato le prime stoccate internazionali campioni affermati come Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi ed il siciliano Giorgio Avola. E l’elenco continua con nomi pesanti come Alice Volpi, Tommaso Marini, Martina Batini o Davide Di Veroli.

Insomma, chi passa da qui spesso finisce poi per giocarsi medaglie importanti anche alle Olimpiadi. L’Italia, da padrona di casa, avrà una bella responsabilità. Durante la scorsa edizione, a Lubiana 2026, la selezione azzurra ha dominato il medagliere, lasciando a debita distanza Francia e Spagna.

I ragazzi hanno portato via 24 medaglie totali, divise in 8 ori, 8 argenti e 8 bronzi. Numeri importanti che le nuove leve proveranno a replicare davanti al pubblico amico.

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