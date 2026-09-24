Regata preliminare Napoli: le novità di Luna Rossa in vista dell’ultimo test

Luna Rossa si avvicina alla America’s Cup e studia diverse possibili soluzioni per il futuro: le ultime verso la regata preliminare di Napoli

Ultime ore di attesa in vista della regata preliminare di Napoli, tappa assolutamente fondamentale verso la 38esima America’s Cup, dopo l’evento di maggio a Cagliari. I team si daranno battaglia nelle acque che ospiteranno nel 2027 la prossima edizione della Coppa, anche se da venerdì a domenica vedremo in azione gli AC40 già usati in Sardegna.

Il format prevede una fase di qualificazione con un massimo di otto regate di flotta, al termine delle quali i migliori due team in classifica generale si affronteranno in un Match Race secco.

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Luna Rossa ne approfitta per effettuare importanti esperimenti e scenderà in acqua con due AC40, schierando nel team Senior l’inedita coppia di timonieri composta da Peter Burling e Marco Gradoni, supportati dai trimmer Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini.

Verso l’America’s Cup: ora tocca a Napoli dopo Cagliari

La squadra Youth e Women sarà formata invece al timone da Margherita Porro e Massimiliano Antoniazzi insieme ai trimmer Maria Vittoria Marchesini e Giovanni Santi. Turno di stop per Ruggero Tita, che resta comunque in pole position in ottica America’s Cup per il ruolo di timoniere sull’AC75.

Sono due le imbarcazioni iscritte anche per il Defender Emirates Team New Zealand e per i britannici di GB1. È previsto un solo AC40 invece per i francesi di La Roche-Posay, Tudor Alinghi e le new entry Team Australia e American Racing. Il tempo massimo per completare una regata valida è di trenta minuti, con limiti di vento tra 7,5 e 21 nodi.