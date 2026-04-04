Arrampicata sportiva, trial di selezione Lead ad Arco: il 18 e 19 aprile si decide la Nazionale

Al Centro Tecnico Federale di Arco appuntamento chiave per lo staff azzurro: 24 atleti per categoria si sfidano in due turni di gara secondo il format IFSC. I criteri di accesso e la formula di gara

L’Italia dell’arrampicata sportiva prosegue la costruzione della squadra nazionale Lead con un appuntamento cruciale. Il 18 e il 19 aprile, il Centro Tecnico Federale di Arco ospiterà il trial di selezione per la Nazionale Lead, momento determinante per lo staff tecnico federale nella valutazione degli atleti in vista del calendario internazionale 2026.

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Un passaggio chiave nella stagione azzurra

Il trial rappresenta molto più di una semplice selezione: è un banco di prova in piena regola, in cui tecnici, fisico e tenuta mentale vengono messi alla prova su tracciature specifiche e in un contesto competitivo reale. L’obiettivo è individuare i profili più pronti ad affrontare le sfide internazionali della stagione, consolidando una squadra nazionale capace di competere ai massimi livelli.

Il Centro Tecnico Federale di Arco, punto di riferimento storico per l’arrampicata italiana, si conferma ancora una volta sede strategica per le attività di alto livello, garantendo condizioni ideali sia per gli atleti che per lo staff.

Chi può partecipare: i criteri di accesso

Il numero massimo di atleti ammessi al trial è fissato in 24 per ciascuna categoria, maschile e femminile.

Per la categoria femminile accedono di diritto le atlete appartenenti alle fasce Internazionale Elite, A1, A2 e B. I restanti 15 posti disponibili saranno assegnati in base alla classifica generale del circuito di Coppa Italia 2026, stilata dopo la prima tappa dell’11 e 12 aprile a Pero.

Per la categoria maschile il meccanismo è analogo: accesso diretto per gli atleti delle fasce Internazionale Elite, A1, A2 e B, con 10 posti rimanenti assegnati attraverso la stessa classifica di Coppa Italia. In entrambi i casi, in presenza di atleti già inclusi nelle fasce di diritto, si procederà con scorrimento della graduatoria.

La formula di gara

Il trial si articola in due turni di gara secondo il format IFSC di qualifica e semifinale, cui accedono tutti i 24 atleti ammessi:

Il primo turno prevede due vie in modalità flash, con video disponibili in anticipo e un tempo massimo di sei minuti per via. Il secondo turno si svolge invece su una via a vista, con lo stesso limite di sei minuti.

Gli elenchi degli aventi diritto e il programma definitivo saranno comunicati nei prossimi giorni dalla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana.

A partire dal 7 aprile, tutti gli eventi live delle federazioni sportive partner di SportFace saranno trasmessi sul nuovo canale FAST disponibile su Amazon Prime.

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