Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 24 gennaio

by Redazione

Ecco di seguito la nuova colorazione delle regioni italiane a partire da lunedì 24 gennaio 2021. Aumentano i contagi e le regioni cambiano il loro colore: ben poche restano in zona bianca, molte si trovano ora in zona gialla e, soprattutto, diventano cinque le regioni collocate nella così detta ‘zona arancione’. Oltre alla Valle d’Aosta, già in arancione da una settimana, ci finiscono anche Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. Cambiano anche Sardegna e Puglia che da bianca passano in zona gialla. Di seguito la lista completa e la suddivisione integrale delle quattro fasce di rischio del nostro paese che sarà in vigore da lunedì 24 gennaio.

LA NUOVA COLORAZIONE DELLE REGIONI A PARTIRE DA LUNEDI’ 17 GENNAIO

BIANCA: Molise, Basilicata, Umbria

GIALLA: Provincia autonoma di Bolzano, Calabria, Marche, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Lombardia, Lazio, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Sardegna, Puglia

ARANCIONE: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia, Valle d’Aosta

ROSSA: – /