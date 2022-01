Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 10 gennaio

by Giorgio Billone

Ecco di seguito la nuova colorazione delle regioni italiane a partire da lunedì 10 gennaio 2021. I contagi aumentano e sono tantissime le regioni finite in zona gialla, che per la verità non impone restrizioni particolarmente diverse rispetto a quelle della zona bianca. Nella fascia di classificazione del rischio più basso restano soltanto Puglia, Sardegna, Campania, Molise, Basilicata e Umbria. In zona arancione nessuna, hanno rischiato Trento e Liguria ma scongiurato il cambio di colore. Di seguito la nuova colorazione aggiornata in seguito all’ordinanza del ministro Speranza.

LA NUOVA COLORAZIONE DELLE REGIONI A PARTIRE DA LUNEDI’ 10 GENNAIO

BIANCA: Sardegna, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Umbria

GIALLA: Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Bolzano, Calabria, Marche, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Lombardia, Sicilia, Piemonte, Lazio, Liguria, Abruzzo, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Toscana

ARANCIONE: – /

ROSSA: – /