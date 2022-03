Totocalcio, la schedina 19-20 marzo 2022: tutte le partite del week-end

Ci siamo, ecco la decima schedina dell’anno del nuovo Totocalcio. Due giorni in compagnia del grande calcio nella nuova schedina del concorso numero 10, che torna a fare sognare gli scommettitori il 19 e 20 marzo. Di seguito vi proponiamo la schedina settimanale per il concorso n°10 del 2022. Come al solito, ci saranno otto eventi obbligatori e dodici eventi opzionali: il tutto in base alla Formula scelta, visto che si può andare per il tre, cinque, sette, nove, undici e per il tredici che regala un montepremi molto alto. Ecco a seguire la nuova schedina settimanale, la numero 10.

EVENTI OBBLIGATORI

1. Nantes – Lille

2. Roma – Lazio

3. Venezia – Sampdoria

4. Empoli – Hellas Verona

5. Celta Vigo – Betis

6. Bologna – Atalanta

7. Marsiglia – Nizza

8. Leicester City – Brentford

EVENTI OPZIONALI

9. Spal – Cremonese

10. Real Madrid – Barcellona

11. Siviglia – Real Sociedad

12. Tottenham – West Ham

13. Perugia – Como

14. Wolfsburg – Bayer Leverkusen

15. Reims – Lione

16. Lipsia – Eintracht Francoforte

17. Angers – Brest

18. Colonia – Borussia Dortmund

19. Espanyol – RCD Maiorca

20. Pisa – Cittadella