Risultati Totocalcio 19-20 marzo 2022: vincite, soldi e montepremi. Ecco chi ha vinto

by Redazione

Scommesse sportive - Foto Pixabay

I risultati, le vincite e il montepremi del decimo concorso del nuovo totocalcio con le partite del 19-20 marzo 2022. Grande attesa per questa due giorni di partite con i sei concorsi che aspettano di sapere quanti e quali vincitori ci saranno: formula tre, formula cinque, formula sette, formula nove, formula undici e formula tredici. Lunedì mattina saranno pubblicati i risultati e le quote definitive, in attesa ecco la schedina aggiornata.

I RISULTATI

EVENTI OBBLIGATORI

1. Nantes – Lille

2. Roma – Lazio

3. Venezia – Sampdoria 2

4. Empoli – Hellas Verona

5. Celta Vigo – Betis

6. Bologna – Atalanta

7. Marsiglia – Nizza

8. Leicester City – Brentford

EVENTI OPZIONALI

9. Spal – Cremonese

10. Real Madrid – Barcellona

11. Siviglia – Real Sociedad

12. Tottenham – West Ham

13. Perugia – Como

14. Wolfsburg – Bayer Leverkusen

15. Reims – Lione

16. Lipsia – Eintracht Francoforte

17. Angers – Brest

18. Colonia – Borussia Dortmund

19. Espanyol – RCD Maiorca

20. Pisa – Cittadella

IL MONTEPREMI

FORMULA TREDICI: 124.102,50 euro

FORMULA UNDICI: 60.705,75 euro

FORMULA NOVE: 18.159,00 euro

FORMULA SETTE: 14.006,25 euro

FORMULA CINQUE: 5.758,50 euro

FORMULA TRE: 3.684,00 euro