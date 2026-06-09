Volleyball Nations League 2026 al via: l’Italia debutta contro la Francia, calendario completo e programma degli azzurri

Parte la Volleyball Nations League maschile 2026. Gli azzurri, secondi nell’edizione precedente, esordiranno a Ottawa contro la Francia. Tre settimane di fase intercontinentale prima delle Finals di Ningbo, in Cina.

L’Italia riparte dalla Nations League

È tutto pronto per l’inizio della Volleyball Nations League maschile 2026, uno degli appuntamenti più importanti del calendario internazionale targato FIVB. La nazionale italiana si presenta ai nastri di partenza dopo il secondo posto conquistato nell’edizione 2025 e con l’obiettivo di confermarsi tra le grandi protagoniste del torneo.

Anche quest’anno la competizione sarà articolata in tre settimane intercontinentali, al termine delle quali verranno definite le sette squadre che, insieme alla Cina padrona di casa, accederanno alle Finals in programma a Ningbo dal 29 luglio al 2 agosto.

Attualmente l’Italia occupa il secondo posto nel ranking mondiale con 385.02 punti, posizione che rende ancora più preziosi i risultati delle gare della fase preliminare.

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Il calendario dell’Italia

Week 1 – Ottawa (Canada) | 10-15 giugno

10 giugno, ore 22:00 – Italia-Francia

11 giugno, ore 22:00 – Italia-Germania

14 giugno, ore 01:30 – Italia-Turchia

15 giugno, ore 00:00 – Italia-Stati Uniti

Week 2 – Lubiana (Slovenia) | 24-28 giugno

24 giugno, ore 13:00 – Italia-Bulgaria

25 giugno, ore 16:30 – Italia-Ucraina

26 giugno, ore 20:00 – Italia-Brasile

28 giugno, ore 20:30 – Italia-Slovenia

Week 3 – Kansai (Giappone) | 15-20 luglio

15 luglio, ore 12:20 – Italia-Giappone

16 luglio, ore 08:30 – Italia-Belgio

18 luglio, ore 12:20 – Italia-Argentina

19 luglio, ore 08:30 – Italia-Cuba

Come funzionano le Finals

Le Finals della Volleyball Nations League 2026 si svolgeranno a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto.

Il regolamento prevede la qualificazione automatica della Cina in qualità di Paese ospitante e delle prime sette squadre della classifica generale al termine delle tre settimane preliminari.

Programma Finals

29-30 luglio: Quarti di finale

1 agosto: Semifinali

2 agosto: Finali

Le sfide più attese degli azzurri

L’avvio del cammino italiano sarà subito impegnativo con la sfida contro la Francia, una delle nazionali più competitive del panorama mondiale. Nella seconda settimana spicca il confronto con il Brasile, mentre a luglio gli azzurri affronteranno anche Giappone, Argentina e Cuba in un girone che potrebbe risultare decisivo per l’accesso alle Finals.

Il calendario completo della Volleyball Nations League 2026

La manifestazione prenderà il via il 10 giugno con le gare distribuite nelle sedi di Ottawa, Brasilia e Linyi. Successivamente il torneo si sposterà a Orleans, Gliwice e Lubiana per la seconda settimana, prima delle ultime sfide in programma tra Belgrado, Chicago e Osaka.

Gli orari indicati nel programma ufficiale sono riferiti all’orario italiano.