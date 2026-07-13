Musetti verso il rientro dopo l’infortunio: sarà al torneo ATP 500 di Washington

Il tennista azzurro, attuale numero 14 del ranking ATP, è presente nell’entry list del torneo americano in programma dal 25 luglio al 2 agosto.

Lorenzo Musetti si avvicina al ritorno in campo. Il tennista azzurro sta completando il percorso di recupero dopo l’infortunio e risulta presente nell’entry list dell’ATP 500 di Washington, torneo in programma da sabato 25 luglio a domenica 2 agosto.

Il toscano, attualmente numero 14 del ranking ATP, è fermo a causa di una lesione al retto femorale della coscia sinistra rimediata agli Internazionali di Roma.

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Musetti, rientro previsto a Washington

Il primo appuntamento del rientro dovrebbe dunque essere il Washington Open, negli Stati Uniti.

Musetti ha dovuto saltare il Roland Garros e l’intera stagione sull’erba, compreso Wimbledon, proprio a causa dell’infortunio accusato a Roma.

L’infortunio e il percorso di recupero

Nelle scorse settimane il tennista azzurro aveva spiegato sui social le ragioni della rinuncia a Wimbledon.

“La riabilitazione sta procedendo molto bene e i risultati medici sono incoraggianti. Purtroppo, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest’anno non potrò competere a Wimbledon”, aveva scritto Musetti.

La priorità: tornare al 100%

Nel messaggio pubblicato sui social, Musetti aveva sottolineato anche la volontà di non forzare i tempi.

“Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%”, aveva aggiunto l’azzurro.

Ora il rientro sembra più vicino: l’ATP 500 di Washington può rappresentare il primo passo verso il ritorno nel circuito.