ATP Bastad, Passaro ko nelle qualificazioni: Krumich vince in due set

Il tennista azzurro si ferma al turno decisivo del tabellone cadetto del Nordea Open: il ceco Martin Krumich si impone 6-4, 6-3. Nel main draw restano Darderi, Pellegrino e Travaglia.

Francesco Passaro si ferma a un passo dal tabellone principale del Nordea Open, torneo ATP 250 sulla terra rossa di Bastad, in Svezia. Il tennista azzurro, numero 182 del ranking mondiale, è stato eliminato nel turno decisivo delle qualificazioni dal ceco Martin Krumich, numero 278 ATP.

Krumich, mai affrontato prima in carriera da Passaro, si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e 33 minuti di gioco, chiudendo così il percorso dell’italiano nel tabellone cadetto.

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ATP Bastad, Passaro fuori al turno decisivo delle qualificazioni

La partita era iniziata con buoni segnali per Passaro, capace di tenere a zero il primo turno di servizio. Krumich ha risposto subito per l’1-1 e, dopo aver salvato la possibilità per l’azzurro di salire sul 3-1, ha trovato il break nel quinto game.

Il ceco ha consolidato il vantaggio portandosi sul 4-2 e, pur mancando tre chance per il 5-3, ha poi chiuso il primo set 6-4 alla prima occasione utile.

Secondo set deciso da un altro break di Krumich

Nel secondo parziale Passaro ha dovuto subito difendersi, cancellando tre palle break nel game d’apertura prima di portarsi sull’1-0.

Krumich ha tenuto rapidamente il proprio turno di battuta per l’1-1 e l’equilibrio è rimasto fino al settimo gioco. Proprio lì il ceco, alla sesta opportunità complessiva, ha strappato il servizio all’italiano salendo sul 4-3.

Da quel momento Krumich non ha più lasciato spazio alla rimonta: prima ha allungato sul 5-3, poi ha chiuso il match con un nuovo break per il definitivo 6-3.

Le statistiche del match

Passaro ha chiuso la sua prova con un ace e due doppi falli, mettendo in campo il 71% di prime palle.

Il rendimento è stato positivo con la prima di servizio, con il 67% dei punti vinti, ma più complicato con la seconda, con appena il 39% di efficacia.

Krumich ha chiuso avanti anche nel computo totale dei punti, 72-58.

Tre italiani nel tabellone principale

Dopo l’eliminazione di Passaro, restano tre gli italiani presenti nel tabellone principale del Nordea Open.

Oltre al campione in carica Luciano Darderi, saranno al via anche Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia.