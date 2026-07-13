Arrampicata sportiva, Europei boulder 2026 a Barcellona: otto azzurri convocati

Dal 17 al 19 luglio la rassegna continentale dedicata ai blocchi assegnerà titoli e medaglie sulle pareti catalane. L’Italia si presenta con quattro uomini e quattro donne, guidata da Camilla Moroni.

Dopo il primo podio stagionale in Coppa del Mondo, conquistato da Giulia Randi con il secondo posto nella speed di Chamonix, l’Italia dell’arrampicata sportiva guarda ora agli Europei 2026 di boulder.

La rassegna continentale dedicata ai blocchi si svolgerà a Barcellona dal 17 al 19 luglio e metterà in palio titoli e medaglie in una competizione che si annuncia intensa e di alto livello.

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Europei boulder 2026, l’Italia a Barcellona con otto atleti

Tra le Nazionali al via ci sarà anche l’Italia, pronta a presentarsi in terra catalana con otto rappresentanti.

La squadra azzurra sarà composta da quattro uomini e quattro donne, con l’obiettivo di superare più turni possibili e provare a inserirsi nelle posizioni importanti della competizione.

Camilla Moroni guida il gruppo azzurro

Tra le atlete più attese della spedizione italiana c’è Camilla Moroni, che si presenta agli Europei di boulder con ambizioni importanti.

La squadra proverà comunque a giocarsi le proprie possibilità turno dopo turno, in una rassegna che si preannuncia molto competitiva.

I convocati dell’Italia per gli Europei boulder 2026

Uomini: Nicolò Sacripanti, Niccolò Antony Salvatore, Matteo Reusa, Luca Boldrini.

Donne: Camilla Moroni, Giorgia Tesio, Stella Giacani, Francesca Matuella.

Appuntamento dal 17 al 19 luglio

Gli Europei 2026 di boulder si disputeranno sulle pareti di Barcellona dal 17 al 19 luglio.

Per l’Italia sarà un appuntamento importante dopo il podio ottenuto in Coppa del Mondo nella speed, con la squadra azzurra pronta ora a misurarsi nella specialità dei blocchi.