ATP Gstaad, Sonego parte bene: Schwaerzler battuto in due set

Il torinese supera l’austriaco Joel Schwaerzler con il punteggio di 6-4, 7-6 in un’ora e 51 minuti e vola al secondo turno. Mercoledì affronterà il vincente di Collignon-Skatov.

Buon esordio per Lorenzo Sonego all’ATP 250 di Gstaad. Il tennista azzurro ha superato l’austriaco Joel Schwaerzler, numero 171 del ranking mondiale, conquistando l’accesso al secondo turno del torneo svizzero.

Sonego si è imposto con il punteggio di 6-4, 7-6 dopo un’ora e 51 minuti di gioco, riuscendo a chiudere la partita senza dover ricorrere al terzo set.

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Sonego vince all’esordio a Gstaad

Il torinese ha indirizzato il match conquistando il primo set per 6-4, prima di gestire un secondo parziale più combattuto.

Schwaerzler ha provato a restare agganciato alla partita, ma Sonego ha trovato le soluzioni giuste nei momenti decisivi, chiudendo al tie-break e centrando così il passaggio del turno.

Al secondo turno possibile sfida con Collignon o Skatov

Lorenzo Sonego tornerà in campo mercoledì per il secondo turno dell’ATP 250 di Gstaad.

L’azzurro affronterà il vincente del match tra Collignon e Skatov.

Dove vedere il torneo

L’ATP 250 di Gstaad è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.