Golf, Tom Kim vince il Genesis Scottish Open: Molinari migliore azzurro

Il coreano si impone al The Renaissance Club con 263 colpi e conquista il primo successo sul DP World Tour. Francesco Molinari chiude 17°, Guido Migliozzi 59°.

Tom Kim ha vinto il Genesis Scottish Open, secondo torneo delle Rolex Series del DP World Tour, organizzato in combinata con il PGA Tour. Il coreano ha chiuso con 263 colpi, 65 66 68 64, per un totale di -17, imponendosi sul percorso del The Renaissance Club, par 70, a North Berwick, in Scozia.

Il torneo ha preceduto il quarto e ultimo major della stagione, il 154° The Open, in programma dal 16 al 19 luglio al Royal Birkdale Golf Club di Southport, in Inghilterra.

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Tom Kim trionfa al Genesis Scottish Open

Kim ha costruito il successo nel round finale, chiuso con un 64, sei colpi sotto il par, grazie a sei birdie. Con questa prova ha superato l’australiano Min Woo Lee, secondo con 265 colpi, -15.

Per il 24enne di Seoul si tratta del primo successo sul DP World Tour, valido anche per il circuito americano, dove aveva già conquistato quattro vittorie.

La classifica finale: Min Woo Lee secondo, McIlroy settimo

Alle spalle di Tom Kim, Min Woo Lee ha chiuso al secondo posto con 265 colpi, -15. L’australiano è il fratello della professionista Minjee Lee, numero 11 mondiale.

Terza posizione condivisa con 267 colpi, -13, per l’inglese Matt Fitzpatrick, lo scozzese Robert MacIntyre, lo statunitense Johnny Keefer e il giapponese Keita Nakajima.

Settimo posto con 268 colpi, -12, per il nordirlandese Rory McIlroy, numero due mondiale, e per lo statunitense Michael Thorbjornsen.

All’undicesimo posto, con 270 colpi, -10, ha chiuso Chris Gotterup, campione uscente.

Molinari 17°, Migliozzi 59°

Francesco Molinari è stato il migliore degli italiani. L’azzurro si è classificato 17° con 272 colpi, 68 69 67 68, per un totale di -8.

Guido Migliozzi ha invece chiuso al 59° posto con 280 colpi, 68 67 70 75, in par.

Non ha superato il taglio Matteo Manassero, 103° con 141 colpi, 72 69, +1. Stessa sorte per lo statunitense Scottie Scheffler, leader del World Ranking, 85° con 140 colpi, in par.

Il palmarès di Tom Kim

Tom Kim arricchisce un palmarès già importante. Oltre alle quattro vittorie sul circuito americano, il coreano conta due titoli sull’Asian Tour, due sul Korean Tour, due sul Philippine Golf Tour e tre sull’Asian Development Tour.

Nei major ha ottenuto un secondo posto al The Open nel 2023 e una terza posizione allo US Open 2026.

Per il successo in Scozia ha ricevuto un assegno di 1.620.000 dollari, su un montepremi complessivo di 9.000.000 di dollari.