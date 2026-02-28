Volley maschile: Verona in finale di Supercoppa, domani la sfida contro Perugia

La Verona Volley scrive una pagina storica e conquista l’accesso alla finale della Supercoppa Italiana di volley maschile. A Trieste, gli scaligeri hanno superato la Lube Civitanova con il punteggio di 3-1 (27-25; 30-28; 17-25; 25-21), guadagnandosi per la prima volta la possibilità di giocare l’atto conclusivo del trofeo.

Verona batte Civitanova 3-1: è finale

Verona Volley è finale. La squadra scaligera domani domenica 1° marzo affronterà la Sir Safety Perugia, in una partita che mette di fronte la prima e la seconda forza della regular season di Superlega, secondo accoppiamenti stabiliti mesi fa.

La vittoria dei veneti è maturata soprattutto nei momenti decisivi dei primi due set, entrambi combattutissimi e risolti ai vantaggi. Nel primo parziale Verona ha dimostrato sangue freddo, annullando due set-point agli avversari (24-23 e 25-24) grazie alle bordate di Darlan, decisivo anche con un ace e con il punto che ha chiuso il set. Il secondo atto è stato ancora più teso: Civitanova ha avuto tre occasioni per portarsi sull’1-1 (24-23, 25-24, 26-25), ma la formazione gialloblù ha resistito, trovando negli spunti di Keita e Sani l’energia per allungare e sfruttare un errore marchigiano ai vantaggi.

La Lube ha reagito con orgoglio nel terzo set, dominato in lungo e in largo, riaprendo momentaneamente l’incontro. Ma nel quarto parziale Verona è tornata padrona del campo, riprendendo in mano ritmo e qualità di gioco fino al 25-21 che ha sancito la fine del confronto. Per Civitanova, sesta in campionato e protagonista di una stagione altalenante, un’altra battuta d’arresto in un’annata fatta di alti e bassi.

I protagonisti della gara e la finale di domani

Protagonisti assoluti del successo scaligero sono stati Darlan Souza, autore di 18 punti con 4 ace e 3 muri, e Noumory Keita, top scorer con 24 punti. Importante anche il contributo di Francesco Sani e la regia lucida di Micah Christenson, bravo a coinvolgere i centrali Aleksandar Nedeljkovic e Lorenzo Cortesia.

Non sono bastati alla Lube i 26 punti (con 6 ace) di Aleksandar Nikolov e i 16 di Mattia Bottolo. Verona ora sogna il secondo trofeo in poche settimane, dopo la Coppa Italia. Ma la finale contro Perugia si annuncia quantomeno equilibrata.

