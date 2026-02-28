Campionati italiani Assoluti indoor: Fortunato da record del mondo

Grande spettacolo agli Assoluti indoor del PalaCasali di Ancona, dove la marcia è stata assoluta protagonista grazie al record del Mondo di Andrea Fortunato.

Atletica: Fortunato firma il record del mondo

Sui 5000 metri maschili brilla la stella di Francesco Fortunato, che al PalaCasali firma il record del mondo con uno straordinario 17:54.48. Un tempo che migliora di oltre un secondo il crono realizzato sulla stessa pista dodici mesi fa e che cancella il precedente limite ufficiale di 18:07.08 attribuito al russo Mikhail Schennikov.

Il 31enne pugliese ha impostato la gara su un ritmo altissimo sin dai primi metri, senza lasciare spazio agli avversari. Un’azione decisa, continua, quasi rabbiosa, anche alla luce di quanto accaduto un anno fa, quando il suo primato non venne ratificato per una formalità legata alla composizione del collegio giudicante. Stavolta Fortunato non ha voluto correre rischi: ha fatto il vuoto e ha tagliato il traguardo consapevole di aver fatto tutto il possibile per meritarsi ufficialmente il record.

“Sapevo di meritare questo risultato”, ha dichiarato a fine gara, sottolineando le difficoltà incontrate durante la preparazione, rallentata da un’influenza a gennaio. Il successo di Ancona rappresenta il suo nono titolo italiano nei 5000 indoor, il diciannovesimo complessivo in carriera, e conferma la sua leadership nella specialità. Ora lo sguardo è rivolto alla mezza maratona di marcia e ai Mondiali a squadre di aprile a Brasilia.

Marcia, il podio degli Assoluti

Sul podio, alle spalle del campione delle Fiamme Gialle, si piazzano Gianluca Picchiottino con 18:22.77 e Riccardo Orsoni con 18:32.38, entrambi in crescita e capaci di migliorare sensibilmente i propri personali.

Ma la giornata di Ancona ha regalato anche altri risultati di spessore. Antonella Palmisano ha conquistato il titolo italiano femminile, mentre tra le giovani spicca la 17enne Alessia Succo, capace di frantumare il record italiano U20 nei 60 ostacoli. Qui trovi i replay della giornata.

