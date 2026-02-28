Ginnastica artistica, 1a prova Serie A1: i risultati e gli highlights

La prima tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile e femminile in diretta su SportFace ha regalato spettacolo ed equilibrio al PalaPanini di Modena, dove la Ginnastica Pro Carate ha conquistato il successo con il punteggio complessivo di 240.150. Tra le donne

Serie A1 di ginnastica artistica maschile: vince la Ginnastica Pro Carate

La Ginnastica Pro Carate si aggiudica la prima prova di Serie A1. Un’affermazione costruita attrezzo dopo attrezzo, al termine di un duello serrato con la Spes Mestre, seconda a quota 239.150. Solo un punto di distanza tra le due formazioni, a testimonianza di un confronto rimasto in bilico fino all’ultimo esercizio. Sul terzo gradino del podio è salita la Gymnastic Romagna Team con 232.950.

Decisiva, per la formazione brianzola, la prestazione di altissimo livello del russo Arsenii Dukhno, schierato come prestito straniero. Il ginnasta ha impressionato per qualità e continuità su tutti gli attrezzi, firmando in particolare un eccellente 14.700 al corpo libero e un 14.100 al cavallo con maniglie. Accanto a lui, hanno dato un contributo determinante anche Yumin Abbadini, Riccardo Villa e Diego Vazzola, componendo un quartetto solido e competitivo.

Bene anche la risposta della Spes Mestre, trascinata da un brillante Gabriele Targhetta, capace di eguagliare il 14.700 al cavallo con maniglie dopo il recente successo in Coppa del Mondo. Bene anche Nicolò Mozzato con 14.250 alla sbarra e Ares Federici con 14.150 al volteggio, supportati da Stefano Patron e Umberto Zurlini in una prova di squadra compatta e ambiziosa.

Il Romagna Team ha trovato nel cubano Manrique Larduet, campione d’Italia nell’all-around, il proprio punto di riferimento, insieme a Niccolò Vannucchi ed Edoardo De Rosa. Più staccate le altre contendenti: l’Artistica Brescia ha chiuso quarta con 231.350, davanti alla Giovanile Ancona (230.600). Sottotono invece i campioni d’Italia in carica della Ginnastica Ferrara, solo decimi con 223.750.

A completare la classifica, nell’ordine, EUR Roma, Ares Cinisello, Sampietrina Seveso e Ginnastica Salerno, con il rientro di Salvatore Maresca agli anelli (13.850). Nelle ultime due posizioni Pro Patria Bustese e Ginnastica Civitavecchia.

Ainnastica artistica femminile: domina Vercelli

Tra le donne domina la Libertas Vercelli. Le campionesse d’Italia in carica si sono imposte nella prima tappa del massimo campionato nazionale a squadre con il punteggio complessivo di 162.950, staccando nettamente le rivali e lanciando un segnale chiaro a tutto il movimento.

Alle spalle della formazione piemontese si è piazzata la Brixia Brescia con 157.550 punti, mentre il terzo gradino del podio è andato all’Artistica ’81 Trieste (153.100). Distacchi importanti, che certificano la superiorità mostrata da Vercelli in questa prima uscita stagionale.

A trascinare la squadra è stata la fuoriclasse russa Angelina Melnikova, campionessa del mondo all-around, tornata a competere con continuità dopo un lungo stop legato alla sospensione internazionale del suo Paese.

