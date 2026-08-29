Volley maschile, l’Italia perde con Cuba prima degli Europei: Romanò top scorer

L’Italia è stata rimontata da Cuba in amichevole nel percorso che porterà agli Europei: buona prestazione per diversi azzurri in una sfida equilibrata

Non ce l’ha fatta l’Italia del volley maschile a portare a casa una vittoria di prestigio contro Cuba, ma poco conta. La selezione è uscita sconfitta dal PalaRescifina di Messina nell’amichevole contro i sudamericani. I caraibici si sono imposti per 3-2 (25-22; 21-25; 16-25; 25-19; 15-13), rimontando gli Azzurri dopo che questi ultimi erano riusciti a portarsi in vantaggio per 2-1.

Il match, penultima tappa di avvicinamento agli Europei in programma dal 9 settembre a Napoli, arriva a sole 48 ore dall’estenuante vittoria contro la Germania, ricordata per il set più lungo della storia.

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Il CT Fefé De Giorgi ha dovuto fare a meno di Riccardo Sbertoli, fermo per un problema fisico, facendo esordire il giovane palleggiatore Bryan Argilagos. C’era Yuri Romanò come opposto e il tandem di schiacciatori composto da Daniele Lavia e Francesco Sani, mentre il capitano Simone Giannelli è partito dalla panchina.

Un’Italia stanca crolla nel finale, ma le risposte sono positive

Nonostante la grande generosità, l’Italia ha ceduto nel finale. A trascinare i cubani ci ha pensato il devastante Yant, autore di ben 22 punti, supportato dai 19 di Lopez. Tra le fila italiane, il top scorer è stato un eccellente Yuri Romanò con 20 punti, aiutato dai 12 a referto di Sani e dai 12 di Luca Porro, subentrato nel corso del match.

Resta ora un ultimo test prima del debutto continentale a Piazza del Plebiscito. De Giorgi avrà pochi giorni per correggere gli errori in vista della rassegna europea che si preannuncia decisamente ricca di insidie per gli Azzurri del commissario tecnico pugliese. Servirà la migliore Italia per vincere.