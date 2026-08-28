Taranto, Padel: tris di medaglie per l’Italia, argento nel doppio misto in diretta su SportfaceTV

La nazionale italiana di padel chiude la sua lunghissima giornata sportiva con un prezioso tris di medaglie. Contro le tenaci formazioni portoghesi arrivano un argento nel doppio misto e due bronzi nei tornei maschile e femminile.

L’amaro argento di Cassetta e Dal Pozzo contro i portoghesi Pedro e Sofia Araujo

Padel, per un pelo. Nella difficile sfida per la medaglia d’oro, la coppia composta da Marco Cassetta e Giulia Dal Pozzo si deve accontentare del secondo gradino del podio. I lusitani Pedro e Sofia Araujo conquistano il prestigioso torneo imponendosi in tre set.

L’avvio di gara sorride subito agli iberici, i quali mettono in cassaforte la prima frazione con un netto 6-2, sfruttando abilmente le incertezze iniziali della formazione tricolore. La reazione dei nostri portacolori, tuttavia, non si fa attendere. Cassetta e Dal Pozzo alzano l’intensità, strappano il servizio e pareggiano i conti aggiudicandosi la seconda frazione per 6-3.

Nel set decisivo regna l’equilibrio. I portoghesi riescono però a mettere pressione agli azzurri nel finale, complice anche un po’ di appannamento degli italiano, chiudendo definitivamente la contesa sul 6-3 e negando così l’oro alla selezione azzurra. Resta un risultato di assoluto prestigio per i due atleti italiani, capaci di lottare fino all’ultimo scambio.

Doppio bronzo tricolore: le fondamentali vittorie per Iacovino, Marchetti e Orsi

La sessione mattutina si era aperta con due affermazioni importanti. Nel tabellone di doppio maschile, Marco Cassetta e Simone Iacovino superano brillantemente Nuno e Miguel Deus, portando a casa la medaglia di bronzo. Gli azzurri partono decisamente bene, incamerando il primo parziale per 6-3. I portoghesi reagiscono con orgoglio e pareggiano la situazione vincendo il secondo set per 7-5. Nel momento cruciale del match, la coppia italiana ritrova grande solidità e domina la terza frazione con un perentorio 6-1, sbaragliando gli avversari.

In precedenza, anche il doppio femminile aveva regalato emozioni simili. Giorgia Marchetti e Carolina Orsi battono Ana Catarina Nogueira e Sofia Araujo al termine di un confronto tiratissimo. Dopo aver vinto il primo set per 7-5, le due giocatrici azzurre subiscono il ritorno delle iberiche, abili a imporsi per 6-2 nel secondo parziale. La terza frazione si consuma una sfida di nervi, le azzurre vanno in svantaggio, ma rimettono in sesto la gara trovando il provvidenziale controbreak. Il 6-4 conclusivo sancisce il trionfo italiano, completando la preziosa tripletta.