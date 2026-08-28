Taranto, altra serata di medaglie per l’Italia: brillano Paganetti, Romano e Oyebode

La spedizione azzurra colleziona vittorie di squadra ed ancora medaglie a Taranto. Il programma odierno ha definito gerarchie chiare in molteplici discipline.
Paganetti e Romano volano in finale, Puppo e Oyebode d’oro
Nel torneo di tennis, Vittoria Paganetti e Filippo Romano superano la semifinale del doppio misto battendo i portoghesi Francisco Rocha e Madalena Matias. L’incontro si chiude in due set per 6-3, 6-1, garantendo agli azzurri l’accesso alla gara per la medaglia d’oro.
Il percorso individuale di Romano si interrompe invece al terzo turno del singolare maschile proprio contro Rocha, che si impone per 6-4, 6-2.
A scacciare la delusione però ci pensa il tennistavolo maschile in diretta su SportfaceTV, dove la squadra conquista la medaglia d’Oro superando l’Egitto 3-0. Andrea Puppo batte Omar Assar 3-1 con i punteggi di 6-11, 11-5, 11-6, 12-10. John Oyebode supera Youssef Ahmed 3-1 registrando 11-5, 11-7, 8-11, 12-10, mentre il doppio Oyebode e Rossi batte Ahmed e Assar 3-1.
Medaglia d’argento per la selezione femminile, superata 3-0 dall’Egitto nella finale per il titolo: Gaia Monfardini si arrende al quinto set contro Hana Goda, Giorgia Piccolin cede 3-0 contro Dina Meshref e il doppio Monfardini e Arlia perde 3-0. Il bronzo maschile va alla Spagna, vincitrice sulla Francia per 3-1.
GLI HIGHLIGHTS DEL TENNISTAVOLO
La pallamano di Dalla Costa domina, Niero e Clementoni arretrati
Nelle competizioni di squadra l’Italia detta il ritmo. La squadra maschile di pallavolo liquida la Francia 3-0 all’interno del Girone A, imponendosi con i parziali di 25-21, 25-17, 25-23. Vittoria perentoria per la pallamano femminile, capace di travolgere la Macedonia del Nord 39-16. Il gruppo, spinto dalle offensive di Dalla Costa, chiude la frazione d’apertura sul 19-7.
Monologo totale nella pallanuoto maschile: la formazione asfalta la Bosnia 38-4 al termine di una sfida a senso unico.
Nel judo il portoghese João David Sousa do Carmo Fernando conquista l’oro negli 81 kg battendo per ippon l’egiziano Mohamed Abdel Abdelrahman. La maratona maschile di pattinaggio a rotelle assegna il podio al francese Hugo Gerard in 1h05’54”.064, davanti allo spagnolo Adrian Alonso Garcia e al lusitano Miguel Fonseca Bravo. Attardati gli atleti azzurri: Alessio Clementoni chiude sesto a 4’32”.715, seguito da Daniel Niero settimo a 4’32”.852 e Giuseppe Bramante nono.