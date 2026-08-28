MotoGP, GP Aragon: Bezzecchi ruggisce nelle Practice e precede i fratelli Marquez! Bagnaia 13° e condannato al Q1

Il riminese dell’Aprilia stacca il miglior tempo in 1’45″455 beffando Alex e Marc Marquez per pochi millesimi. Volano al Q2 anche Di Giannantonio, Martin e Morbidelli; costretto alla prima sessione Pecco.

È di Marco Bezzecchi il miglior crono nelle Practice del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del MotorLand, il pilota riminese in sella all’Aprilia ufficiale ha fermato le lancette sul tempo di 1’45″455, strappando la vetta della classifica al termine di una sessione pomeridiana tiratissima e garantendosi l’accesso diretto alla fase decisiva delle qualifiche.

Sfida sul filo dei millesimi: Bezzecchi precede Alex e Marc Marquez

Il turno ha regalato distacchi ridottissimi nelle posizioni di vertice. Bezzecchi è riuscito a mettersi alle spalle per soli 10 millesimi (+0″010) la Ducati del team Gresini guidata da Alex Marquez. A completare il podio virtuale c’è il fratello Marc Marquez, terzo sulla Ducati a 38 millesimi (+0″038) dal connazionale. Ottima prestazione anche per Fabio Di Giannantonio con la Ducati della VR46, quarto a 0″299 dalla vetta, seguito dallo spagnolo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e da Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse).

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I dieci promossi al Q2 e la delusione Bagnaia

Centra il pass per la fase finale anche il leader della classifica mondiale Jorge Martin, settimo con la seconda Aprilia ufficiale a 0″572 dal compagno di marca. Completano il quadro dei dieci piloti direttamente qualificati al Q2 Pedro Acosta (KTM, ottavo), Franco Morbidelli con la seconda Ducati VR46 (nono) e Johann Zarco su Honda LCR (decimo).

Pesante battuta d’arresto invece per Francesco Bagnaia: il pilota piemontese della Ducati ufficiale non è andato oltre la tredicesima posizione, staccato di 1″032 dalla testa, e nella giornata di domani sarà costretto ad affrontare le insidie del Q1 per tentare di risalire la griglia di partenza.