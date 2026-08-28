Taranto 2026, argento Gregori e due bronzi nel judo: live su Sportface TV

L’arciere azzurro si arrende a Thomas Chirault nella finale per l’oro, mentre Giulia Ghiglione e Valerio Accogli salgono sul podio. Doppia finale italiana nel tennistavolo; judo, pattinaggio e tennistavolo live su Sportface TV.

Un argento e due bronzi si aggiungono al bottino italiano nella settima giornata dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Francesco Gregori chiude al secondo posto nel tiro con l’arco, mentre Giulia Ghiglione e Valerio Accogli salgono sul podio nel judo. L’Italia conquista inoltre entrambe le finali a squadre del tennistavolo. Judo, pattinaggio a rotelle e tennistavolo sono trasmessi in diretta su Sportface TV.

Tiro con l’arco, Francesco Gregori conquista l’argento

Francesco Gregori conclude con la medaglia d’argento il torneo individuale maschile di tiro con l’arco. Nella finale per il titolo l’azzurro viene sconfitto dal francese Thomas Chirault.

Il primo set si decide per un solo punto, con Chirault avanti 28-27. Il secondo parziale termina in parità, prima dell’allungo del francese. Gregori paga alcuni errori nella parte conclusiva, ma termina la propria prova sul secondo gradino del podio.

Judo, bronzo per Giulia Ghiglione

Giulia Ghiglione conquista la prima medaglia italiana nel torneo di judo. L’azzurra supera la francese Morgane Annis nella finale per il terzo posto dei 48 kg.

Il combattimento resta in equilibrio fino al golden score, quando Ghiglione mette a segno lo yuko decisivo e sale sul podio. Il titolo della categoria viene vinto dalla turca Tugce Beder, che batte in finale la tunisina Oumaima Bedioui.

Valerio Accogli sale sul podio nei 66 kg

Arriva un altro bronzo per l’Italia grazie a Valerio Accogli. Nella finale per il terzo posto dei 66 kg, l’azzurro supera lo spagnolo Adrian Nieto Chinarro.

A decidere l’incontro è uno yuko realizzato da Accogli, che difende il vantaggio fino al termine e consegna alla spedizione italiana la seconda medaglia della giornata sul tatami.

Non riescono invece a salire sul podio Andrea Carlino, sconfitto per ippon dal turco Salih Yildiz nei 60 kg, e Gaia Stella, battuta per uno yuko dalla kosovara Kasapi nei 52 kg. Resta ancora in corsa per il bronzo Michela Terranova nella categoria dei 57 kg.

Tennistavolo, anche gli uomini raggiungono la finale

Dopo la formazione femminile, anche l’Italia maschile conquista la finale del torneo a squadre di tennistavolo. Gli azzurri superano la Francia per 3-1 e si assicurano almeno la medaglia d’argento.

Decisivo ancora una volta John Oyebode, che nel quarto incontro batte Joe Seyfried per 3-0 e chiude la semifinale. L’azzurro ottiene due successi in singolare e contribuisce anche al punto del doppio insieme a Carlo Rossi. L’unica vittoria francese arriva contro Matteo Mutti.

È intanto cominciata la finale per l’oro femminile tra Italia ed Egitto. Le azzurre, reduci dal 3-2 inflitto alla Turchia, cercano il titolo nella sfida trasmessa in diretta su Sportface TV.

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Pattinaggio, tre azzurre nel gruppo di testa

È entrata nella fase decisiva la maratona femminile di pattinaggio a rotelle. Julia Bedon, Melissa Gatti e Sofia Saronni restano nel gruppo di testa quando mancano cinque chilometri al traguardo.

Al passaggio dopo 14,35 chilometri le tre italiane occupavano rispettivamente la terza, la seconda e la quarta posizione, racchiuse in meno di tre decimi dalla portoghese Jessica Carolina Santos Rodrigues. A sette chilometri dalla conclusione Bedon e Gatti erano nelle prime due posizioni del gruppo.

Le fasi finali della maratona sono disponibili in diretta su Sportface TV.

Pallavolo e pallamano, gli altri risultati

Nel torneo maschile di pallavolo la Tunisia supera il Portogallo per 3-0. La formazione nordafricana domina il primo set per 25-11, vince il secondo 25-21 e completa il successo nel terzo parziale.

Nella pallamano femminile la Tunisia conduce invece nettamente contro il Kosovo. Dopo il 20-3 dell’intervallo, il vantaggio sale sul 23-4 nelle prime fasi della ripresa.

Judo, pattinaggio e tennistavolo live su Sportface TV

Le gare per le medaglie del judo, la fase conclusiva della maratona di pattinaggio a rotelle e le finali a squadre del tennistavolo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono trasmesse in diretta su Sportface TV. Segui sulla piattaforma OTT le sfide decisive e la corsa al podio degli azzurri.