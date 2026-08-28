Vuelta: tappa a Leknessund dalla fuga, Pogacar controlla la corsa

La tappa spagnola di oggi 28 agosto incorona Leknessund, protagonista assoluto. Lo scandinavo, andato in fuga fin dalla partenza, riesce ad arrivare al traguardo. L’arrivo in quota non cambia le gerarchie nella generale.

L’attacco decisivo di Leknessund e la resistenza di Van Aert

Andreas Leknessund conquista la settima frazione della corsa spagnola, scattando da Vall d’Alba per giungere ad Aramón Valdelinares dopo 149.8 chilometri.

Il ciclista scandinavo centra il primo sigillo in un grande giro e l’affermazione numero 8 in carriera. Nelle fasi iniziali scappa assieme a Wout Van Aert e Milan Vader. Quest’ultimo cede ai meno 130, lasciando la coppia al comando sul Puerto El Remolcador con 50 secondi di margine sugli inseguitori. Dal gruppo rientrano Eddie Dunbar, Alexey Lutsenko e Tobias Halland Johannessen. I battistrada collaborano fino al penultimo gran premio della montagna, transitato per primo da Van Aert.

A 7 chilometri dal traguardo Leknessund piazza lo scatto risolutivo e stacca gli avversari. Il norvegese giunge solitario, onorando il lutto per la scomparsa del re Harald V. Alle sue spalle la Uno-X Mobility completa la doppietta con Johannessen, a 34 secondi, mentre Van Aert chiude a 47 incamerando punti per la maglia verde. La Norvegia così centra un bel tris di successi stagionali nei grandi giri. A 58 secondi si piazza Jakob Omrzel, mentre Filippo Zana è il primo degli italiani, giunto 12°.

Pogacar controlla la corsa, Mas e Roglic limitano i danni

Sull’ultima ascesa la lotta per la maglia rossa si accende con il forcing della Decathlon CMA CGM Team. L’azione seleziona i migliori, lasciando Felix Gall con Tadej Pogacar ed Enric Mas. Nel finale il leader sloveno rompe gli indugi e allunga, rifilando 6 secondi all’austriaco e 16 allo spagnolo. Primoz Roglic e Oscar Onley si staccano ulteriormente, così come Richard Carapaz che perde altro terreno scivolando indietro.

La classifica generale resta saldamente nelle mani del capitano della UAE Team Emirates. Pogacar comanda con il tempo di 19:32:37 e un rassicurante vantaggio di 03:50 su Mas e di 04:50 sul connazionale Roglic. Gall sale al 4° posto a 05:01, superando Sepp Kuss e Onley, staccati rispettivamente a 06:05 e 06:06. Zana, grazie all’azione odierna, recupera 9 posizioni in graduatoria, attestandosi al 25° posto assoluto con un ritardo di 24:26. Una magra consolazione per i colori azzurri che da tempo, ormai troppo, attendono un nuovo uomo di classifica.