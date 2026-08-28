Calciomercato Milan: è fatta per Leao al Galatasaray, pronto il sostituto

L’addio di Rafael Leao, ormai destinato al Galatasaray, potrebbe infiammare gli ultimi giorni di calciomercato soprattutto del Milan. La dirigenza rossonera lavora per colmare il vuoto offensivo e rinforzare la retroguardia.

Leao vola a Istanbul, atteso in serata

L’avventura italiana dell’attaccante portoghese è giunta al capolinea. Rafael Leao ha accettato la proposta del Galatasaray, chiudendo la sua avventura al Milan.

Secondo le ultime notizie di calciomercato in arrivo da Milano, il club milanese incasserà di 42 milioni di euro. A questa base fissa si sommano 3 milioni di bonus e una percentuale del 20% su un’eventuale futura rivendita.

Il giocatore firmerà un contratto con uno stipendio da 12 milioni di euro a stagione. Il vicepresidente della formazione turca, Abdullah Kavukçu, sbarcherà a Milano in serata. Il suo compito sarà quello di prelevare Leao per agevolare il suo arrivo a Istanbul.

Si chiude così l’avventura al Milan di Rafa, tra alti e bassi, e con quella continuità mai trovata in Italia. La cessione del portoghese, tuttavia, potrebbe aprire ad un nuovo colpo in attacco per il Milan.

I nomi di Amorim e l’obiettivo Balde in difesa

Con l’uscita dell’esterno, il Milan sarebbe pronto ad acquistare un nuovo innesto offensivo. Il tecnico Ruben Amorim avrebbe già tracciato un identikit preciso per il sostituto: serve un trequartista mancino, capace di operare sul centrodestra. L’allenatore spera di avere a disposzione un elemento abile negli spazi stretti e determinante in area con gol e assist.

Secondo quanto filtra da Milano i rossoneri starebbero seguendo con particolare attenzione diversi profili. Da Ethan Nwaneri dell’Arsenal, a Harvey Elliott del Liverpool fino a Jean-Mattéo Bahoya dell’Eintracht Francoforte.

Il casting include anche Omari Hutchinson del Nottingham Forest e Matias Soulè della Roma.

Ma il trequartista potrebbe non essere l’ultimo colpo del Milan che cerca anche un esterno di sinitra offensivo. Tra i nomi anche Alejandro Balde del Barcellona. Il difensore, nato nel 2005 e vincolato ai catalani fino al 2028, costa tra i 40 e i 50 milioni di euro. I rossonero però dovrebbero prima liberarsi di almeno uno tra Pervis Estupinan o Davide Bartesaghi.

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