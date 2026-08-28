US Open, sogno Passaro: elimina Mochizuki e conquista il tabellone principale

Francesco Passaro giocherà lo US Open. Il tennista umbro supera in due set il giapponese Mochizuki , recente protagonista a Wimbledon, e accede alla fase finale del torneo americano.

Primo set: Passaro ribalta la situazione

Sogno Passaro che entra nel salotto dei grandi. La partita inizia in salita per Francesco Passaro, costretto a neutralizzare due palle break per difendere il proprio turno di battuta in apertura. Dall’altra parte della rete, Shintaro Mochizuki si dimostra invece implacabile al servizio nei primi due game.

Le difficoltà dell’italiano si concretizzano poco dopo: conquistato a fatica il momentaneo 2-1, Passaro cede la battuta a 30. La situazione appare compromessa per l’azzurro, con il giapponese avanti 4-3. In quel frangente, però, l’andamento del match cambia. Passaro si dimostra aggressivo in risposta e, al terzo tentativo utile, strappa il servizio all’avversario. Il controbreak sposta l’inerzia della gara dalla parte del tennista umbro, che capitalizza il momento favorevole chiudendo il parziale sul 6-4. Mochizuki, che sull’erba londinese si era fatto notare arrivando agli ottavi e affrontando Jannik Sinner, subisce il contraccolpo psicologico.

Secondo set: dominio dell’azzurro e qualificazione

Il momento positivo di Passaro si estende al secondo set. L’italiano infila una striscia di sette game consecutivi, portandosi in vantaggio per 3-0 e indirizzando definitivamente la sfida. Mochizuki tenta una reazione ma si ferma di fronte all’occasione mancata: sul punteggio di 3-1 per l’azzurro, il giapponese non sfrutta una situazione di 0-30, spegnendo di fatto le proprie speranze di rimonta. Passaro mantiene il controllo delle operazioni e, sul 5-2, piazza l’affondo decisivo. Il quarto break dell’incontro fissa il punteggio sul 6-2 e garantisce all’italiano l’accesso al tabellone principale degli US Open 2026.

L’incontro, durato 90 minuti, ha visto l’azzurro prevalere anche nelle statistiche, con un rapporto tra colpi vincenti ed errori non forzati di 11-19 contro il 20-29 del giapponese, oltre a un miglior rendimento con la seconda di servizio (52% dei punti vinti contro il 39% dell’avversario).

Il tabellone ora si apre a numerose possibilità per Passaro, che potrebbe incrociare avversari come Popyrin, Darderi, Royer o De Minaur, oltre a nomi di spicco come Medvedev e Paul.