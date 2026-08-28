Taranto 2026, Gatti d’oro e Saronni di bronzo: emozioni live su Sportface TV

Doppio podio italiano nella maratona femminile di pattinaggio a rotelle. L’Italia insegue l’Egitto nella finale del tennistavolo, mentre Cassetta e Dal Pozzo cercano la rimonta nel padel: pattinaggio, judo e tennistavolo live su Sportface TV.

Melissa Gatti conquista la medaglia d’oro e Sofia Saronni quella di bronzo nella maratona femminile di pattinaggio a rotelle ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Una doppietta sul podio che premia le azzurre al termine di una gara rimasta aperta fino alla lunga volata conclusiva. Pattinaggio a rotelle, judo e tennistavolo sono trasmessi in diretta su Sportface TV.

Pattinaggio, Melissa Gatti conquista l’oro

Le tre italiane restano nel gruppo di testa per tutta la fase decisiva della maratona. Julia Bedon, Melissa Gatti e Sofia Saronni sono ancora davanti all’ingresso dell’ultimo chilometro, dopo i diversi tentativi di attacco portati dalle avversarie.

Nella lunga volata conclusiva Gatti riesce a precedere la portoghese Francisca Gomes Henriques, che prova a completare la rimonta senza riuscire a superare l’azzurra. Per l’italiana il titolo arriva proprio nel giorno del suo 24° compleanno.

Alle loro spalle Sofia Saronni completa la rimonta per il terzo posto e conquista la medaglia di bronzo, regalando all’Italia il secondo podio della gara.

Al via la maratona maschile

Terminata la prova femminile, è cominciata la maratona maschile di pattinaggio a rotelle. L’Italia schiera Niero, Clementoni e Diamante.

La gara è trasmessa in diretta su Sportface TV, insieme agli altri appuntamenti della giornata dei Giochi del Mediterraneo.

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Tennistavolo, Egitto avanti nella finale femminile

L’Italia è sotto per 1-0 contro l’Egitto nella finale per la medaglia d’oro del torneo femminile a squadre di tennistavolo.

Gaia Monfardini si porta avanti per 2-1 contro Goda nel primo incontro, ma l’egiziana riesce a pareggiare conquistando il quarto game e completa la rimonta nel quinto parziale. La sfida termina così 3-2 e consegna all’Egitto il primo punto della finale.

Italia-Egitto prosegue live su Sportface TV.

Padel, Cassetta e Dal Pozzo cercano la rimonta

Marco Cassetta e Giulia Dal Pozzo affrontano la coppia portoghese nella finale del doppio misto di padel.

Il Portogallo conquista nettamente il primo set per 6-2, ma gli azzurri reagiscono nel secondo parziale e si portano avanti per 4-2. L’Italia prova così a trascinare la sfida al terzo e decisivo set.

Judo, oro cipriota nei 52 kg

Prosegue il programma delle finali del judo. Nei 52 kg femminili la medaglia d’oro viene conquistata dalla cipriota Asvesta, vincitrice della finale contro la marocchina Iraoui.

Gli incontri che assegnano le medaglie continuano in diretta su Sportface TV.

Tennis e pallanuoto, gli altri aggiornamenti

Nel torneo maschile di tennis è cominciato l’incontro del terzo turno tra l’azzurro Romano e il portoghese Rocha.

Nella prima partita del Gruppo A maschile di pallanuoto, invece, la Serbia travolge la Slovenia con il punteggio di 32-1.

Pattinaggio, judo e tennistavolo live su Sportface TV

La maratona maschile di pattinaggio a rotelle, gli incontri per le medaglie del judo e la finale femminile a squadre del tennistavolo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono trasmessi in diretta su Sportface TV. Segui sulla piattaforma OTT le sfide decisive e la corsa al podio degli azzurri.