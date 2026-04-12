Volley maschile, Civitanova inarrestabile: manca una vittoria per la finale scudetto

Civitanova mette a segno una vittoria straordinaria contro Verona nella semifinale maschile: ora lo scudetto è sempre più vicino

Le emozioni di sicuro non sono mancate nella serata di ieri, dove Civitanova e Verona hanno dato vita a una prestazione coinvolgente e ricca di ribaltamenti di fronte. Un autentico spettacolo, che alla fine ha dato ragione ancora una volta a Civitanova, ora a un passo dalla finale scudetto.

Le qualità sono emerse man mano che la partita andava avanti. È arrivata una rimonta incredibile, che ha permesso a Civitanova di vincere al PalaMagis e battere Verona nella gara-3 della semifinale scudetto di volley maschile, portandosi in vantaggio per 2-1 nella serie. La partita si è conclusa con la vittoria per 3-2 (22-25; 26-28; 25-22; 25-19; 15-12).

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Ricordiamo che si passa al meglio delle cinque partite, quindi bastano tre vittorie per ottenere la qualificazione. A questo punto, basta solo una vittoria alla Lube per conquistare l’accesso alla finale, contro la vincente tra Perugia e Piacenza, ma con i Block Devils che sono già avanti per 2-0 nella serie.

Civitanova verso la finale scudetto: com’è andata contro Verona

Stavolta sembrava che non ci fosse proprio storia per Civitanova, visto che Verona era in vantaggio per 2-0, brava comunque a mettere in seria difficoltà i favoriti con una prova ricca di grinta e doti tecniche.

Il coach Giampaolo Medei ha guidato i suoi ragazzi alla rimonta vincente al tie-break, nonostante l’eliminazione e la delusione per l’esclusione dalla Champions League. Ora si spiana la strada per la vittoria del titolo, visto che sono riusciti anche a eliminare i campioni in carica di Trento.