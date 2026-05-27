Campionati Italiani Cadetti e Giovani di scherma 2026: dal 28 maggio al 2 giugno in diretta su Assalto TV

Sei giornate di gare alla Fiera di Roma per le categorie Under 17 e Under 20 in tutte e tre le armi: fioretto, sciabola e spada. Le fasi finali trasmesse ogni giorno in diretta su Assalto TV.

La scherma giovanile italiana va in scena nella Capitale. Dal 28 maggio al 2 giugno 2026, la Fiera di Roma ospita i Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2026, con tutte le gare delle categorie Under 17 e Under 20 nelle tre armi: fioretto, sciabola e spada. Le fasi finali di ciascuna giornata saranno trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

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Il programma giornaliero su Assalto TV

Giovedì 28 maggio (diretta dalle 17:15) Fioretto maschile Cadetti — inizio ore 10:00, fasi finali ore 17:15 Fioretto femminile Cadette — inizio ore 12:00, fasi finali ore 18:05

Venerdì 29 maggio (diretta dalle 17:15) Fioretto maschile Giovani — inizio ore 10:00, fasi finali ore 17:15 Fioretto femminile Giovani — inizio ore 12:00, fasi finali ore 18:05

Sabato 30 maggio (diretta dalle 12:45) Sciabola maschile Cadetti — inizio ore 09:00, fasi finali ore 13:25 Sciabola femminile Cadette — inizio ore 09:00, fasi finali ore 12:45

Domenica 31 maggio (diretta dalle 15:10) Sciabola maschile Giovani — inizio ore 10:15, fasi finali ore 15:55 Sciabola femminile Giovani — inizio ore 10:15, fasi finali ore 15:10

Lunedì 1° giugno (diretta dalle 14:45) Spada maschile Cadetti — inizio ore 08:15, fasi finali ore 14:45 Spada femminile Cadette — inizio ore 09:00, fasi finali ore 15:30

Martedì 2 giugno (diretta dalle 14:45) Spada maschile Giovani — inizio ore 08:15, fasi finali ore 14:45 Spada femminile Giovani — inizio ore 09:00, fasi finali ore 15:30

Tutte le pedane della Fiera di Roma saranno inoltre collegate sul canale YouTube della Federazione Italiana Scherma.

La grande cornice: gli Assoluti alla Terrazza del Pincio su Rai Sport

In parallelo, dal 30 maggio al 4 giugno, i Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa assegneranno i titoli nazionali olimpici in una location unica al mondo: la Terrazza del Pincio di Roma, con le fasi finali di fioretto, sciabola e spada trasmesse in diretta e in esclusiva su Rai Sport ogni sera a partire dalle 20:00. Dal 4 al 6 giugno spazio anche ai Campionati Italiani Paralimpici e Non Vedenti, con le ultime due giornate interamente alla Fiera di Roma — trasmesse su Rai Sport e su Assalto TV.