Volley, l’Italia non sbaglia contro il Brasile: ora testa solo agli Europei

L’Italia ha dimostrato il suo valore in amichevole contro il Brasile: gli Azzurri si proiettano così dritti verso gli Europei

L’Italia maschile di volley centra un colpo importante in vista degli Europei, battendo il Brasile per 3-1 (21-25, 25-20, 25-18, 25-20) nell’amichevole di lusso disputata al PalaRescifina di Messina. Dopo la battuta d’arresto contro Cuba, gli azzurri di Fefé De Giorgi si riscattano nella classica per eccellenza della pallavolo mondiale, dimostrando carattere e qualità tecnica nell’ultimo test prima della rassegna continentale che partirà il 9 settembre a Napoli.

Perso il primo set in equilibrio, i campioni del Mondo alzano drasticamente il ritmo. Il palleggiatore Simone Giannelli, tornato titolare, orchestra il gioco in maniera magistrale.

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Kamil Rychlicki guida l’attacco da top scorer con 15 punti, perfettamente supportato dalle ali Mattia Bottolo e Daniele Lavia, autori di 13 punti ciascuno. Solidi anche al centro Gianluca Galassi e Giovanni Sanguinetti, mentre Fabio Balaso garantisce sicurezza in ricezione.

Bene l’Italia nella classica contro il Brasile

Il Brasile, allenato da Bernardo de Rezende, prova a resistere con i 13 punti di Darlan e le giocate di Lucarelli, ma cede progressivamente sotto i colpi degli azzurri. Nel terzo e quarto parziale, l’Italia domina con un muro cinico e un servizio devastante, allungando senza patemi e chiudendo i conti su un’invasione avversaria.

Un successo che proietta la squadra verso gli Europei con il morale alle stelle. In attesa del recupero completo di Alessandro Michieletto, questo trionfo contro i verdeoro conferma che l’Italia è pronta a difendere il proprio titolo, forte di un gruppo compatto, affamato di vittorie e consapevole del proprio valore sul parquet.