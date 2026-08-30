Judo, Italia d’oro a Taranto 2026: Francia travolta

L’Italia chiude nel migliore dei modi il programma del judo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 conquistando la medaglia d’oro nel Team Event. Dopo le sette medaglie ottenute nelle prove individuali, gli azzurri hanno mostrato tutta la profondità del gruppo, completando un percorso di altissimo livello con il netto 4-1 rifilato alla Francia in finale.

Spagna e Turchia superate prima dell’atto decisivo

Il cammino dell’Italia era iniziato con il successo per 4-2 sulla Spagna nei quarti, grazie ai punti di Christian Parlati, Asya Tavano e Michela Terranova, oltre a quello automatico di Jean Carletti per l’assenza dell’avversario nei +90kg.

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In semifinale gli azzurri hanno poi alzato ulteriormente il livello, battendo 4-1 la Turchia con protagonisti ancora Terranova, Parlati e Tavano, ai quali si è aggiunta poi Irene Pedrotti.

Francia senza scampo: Accogli firma l’ultimo punto

Nella finale per l’oro l’Italia ha dominato la Francia, pur competitiva nonostante l’assenza dei suoi big. Parlati, Tavano e Terranova hanno indirizzato rapidamente la sfida, prima del punto decisivo firmato da Valerio Accogli, magnifico nella categoria -73kg con un ippon su Maxime Gobert.

Il 4-1 conclusivo consegna così all’Italia uno degli ori più prestigiosi del judo a Taranto 2026. Slovenia e Turchia hanno completato il podio conquistando le due medaglie di bronzo.