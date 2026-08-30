Ginnastica artistica, Italia d’oro a Taranto: dominio nella gara a squadre e pioggia di finali

L’Italia si prende la scena nella ginnastica artistica femminile ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Al PalaCampitelli di Grottaglie, le azzurre conquistano la medaglia d’oro nella gara a squadre con 157.750 punti, precedendo nettamente la Spagna, seconda con 155.900, e l’Algeria, bronzo con 151.700. Un successo ancora più importante considerando l’assenza forzata di Angela Andreoli, frena da un problema al retto femorale.

Gava, Iorfino e Tonelli trascinano l’Italia

L’Italia parte forte al volteggio con Benedetta Gava, autrice di un ottimo 14.100. Bene anche Artemisia Iorfino alle parallele con 13.800, mentre Sofia Tonelli si mette in evidenza alla trave con 13.200. Al corpo libero spicca invece Emma Fioravanti, capace di ottenere 13.450, miglior punteggio di giornata sull’attrezzo.

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Nel concorso generale, Tonelli chiude terza on 52.500 e Iorfino quarta con 51.650, entrambe qualificate per la finale all’around.

Nemour incanta, ma l’Italia porta tante ginnaste in finale

La protagonista individuale è Kaylia Nemour, prima nell’all-around con 55.800 e dominante soprattutto alla trave. L’Italia, però, conquista una lunga serie di pass le finali di specialità: Gava al volteggio, Iorfino e Tonelli alle parallele, Tonelli e Calaciura alla trave, Fioravanti e Tonelli al corpo libero.

Dopo l’oro a squadre, le azzurre avranno quindi numerosi occasioni per incrementare ulteriormente il bottino nelle finali individuali.