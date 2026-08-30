Taranto 2026: Inzoli e Frattini d’oro, sette medaglie nella prima giornata

L’Italia parte fortissimo nell’atletica ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nella prima giornata arrivano sette medaglie complessive: due ori, quattro argenti e un bronzo, con Francesco Inzoli e Giovanni Frattini grandi protagonisti. Un avvio importante per una nazionale che punta a fare dell’atletica uno dei principi serbatoi di podi della manifestazione.
Inzoli domina il lungo, doppietta azzurra nel giavellotto
Nel salto in lungo Francesco Inzoli rispetta i pronostici e conquista l’oro con un doppio 8.19, dopo aver già ipotecato il titolo con 8.14. Alle sue spalle Filipo Pravdica e Tarek Hocine.
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Spettacolare invece la doppietta italiana nel giavellotto: Giovanni Frattini vince con 81.59 metri, precedendo il connazionale Michele Fina, argento con 77.41. Bronzo per il francese Felice Vahai Sosaia.
Majori e Marek d’argento, bronzo Malavisi
Nei 5000 metri Micol Majori conquista l’argento in 15:21.86, preceduta dalla marocchina Fatima Ezzahra Birdaha. Argento anche per Eric Marek nei 100 metri, chiusi in 10.41 nonostante un forte evento contrario. Sul podio sale anche Sonia Malavisi, bronzo nell’asta con 4.45, mentre la 4×400 mista formata da Falsetti, Cirillo, Meli e Accame è seconda in 3:14.89, a soli quattro centesimi dalla Turchia.
Un bilancio già pesante: sette medaglie in una sola giornata, con l’Italia che lancia subito un segnale forte nella pista e nelle pedane di Taranto.