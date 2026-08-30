Battocletti regina senza confini: record italiano nei 1500 e dominio totale del mezzofondo

Nadia Battocletti continua a riscrivere i confini dell’atletica italiana. Al GalaAthletics di Bellinzona, la fuoriclasse trentina ha vinto 1500 metri in 3:57.54, firmando il nuovo record italiano e migliorando di oltre mezzo secondo il precedente 3:58.11 di Sintayehu Vista, realizzato alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Una volata da campionessa per prendersi anche i 1500

Battocletti ha costruito il successo con la sua ormai consueta firma: un cambio di passo devastante nel finale. A circa 200-250 metri dal traguardo ha trovato il varco giusto, si è portata al comando e ha lanciato una progressione irresistibile, lasciandosi alle spalle le avversarie.

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Con il 3:57.54 l’azzurro ha anche abbattuto nettamente il proprio personale di 3:58.15 e si è presa un primato che aveva già sfiorato nella passata stagione.

Dai 1500 ai 10.000: mezzofondo italiano ha una sola regina

Il nuovo record completa una collezione impressionante: Battocletti detiene ora i primati italiani in pista sui 1500, 3000, 5000 e 10.000 metri, oltre ei record indoor e su strada, per un totale di otto limiti nazionali.

L’impresa arriva al termine di una stagione straordinaria, impreziosita dai due ori europei sui 5000 e 10.000 metri, dal titolo mondiale indoor sui 3000 e dalla prima vittoria in Diamond League. Dai 1500 ai 10.000. oggi il mezzofondo italiano porta praticamente un’unica firma: Nadia Battocletti.