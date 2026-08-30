Malavisi vola sul podio a Taranto: bronzo nell’asta, Italia subito a medaglia nell’atletica

Arriva una medaglia per l’Italia nella prima giornata dell’atletica ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Sonia Malavisi conquista il bronzo nel salto con l’asta femminile, chiudendo la propria gara con 4,45 metri. L’azzurra resta in corsa fino a 4,55 ma i tre errori alla quota successiva certificano il terzo post.

Malavisi cresce durante la gara e trova il 4,45

Il percorso dell’italiana in quel di Taranto non è stato semplice. Dopo aver superato 4,05, Malavisi ha avuto bisogno del terzo tentativo per valicare 4,20. A 4,35, invece, l’azzurra ha ritrovato sicurezza superando l’asticella al primo assalto.

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Decisivo il 4,45, superato al secondo tentativo: una misura che l’ha proiettata definitivamente in zona medaglia. A 4,55 è poi arrivata l’eliminazione, ma il podio era oramai assicurato. Davanti a lei sono rimaste la slovena una Sutej, capace di superare 4,55 al primo tentativo, e la francese Berenice Petit, che ha conquistato la propria gara dopo un errore alla stessa quota.

Molinarolo si ferma a 4,35, Malavisi firma il bronzo

L’altra italiana in gara, Elisa Molinarolo, aveva iniziato molto bene superando al primo tentativo 4,05, 4,20 e 4,35, ma si è poi fermata alla quota successiva, uscendo dalla lotta per le medaglie.

Malavisi regala così all’Italia un podio importante nella giornata inaugurale dell’atletica. Un bronzo costruito con carattere, soprattutto le difficoltà iniziali, e arrivato davanti al pubblico di casa in un finale di alto livello.