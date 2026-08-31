Taranto 2026, il programma di oggi 31 agosto: le dirette su Sportface TV

Dopo un weekend spumeggiante, anche il l’ultimo lunedì di agosto è pronto a regalare emozioni ai Giochi del Mediterraneo: il programma su Sportface TV

Oggi lunedì 31 agosto 2026 sarà una giornata fondamentale, anzi storica per i Giochi del Mediterraneo di Taranto, con ben 24 titoli in palio che disegneranno in modo decisivo il medagliere della manifestazione.

La mattinata si apre alle 9.00 con le batterie di canottaggio, seguite a ruota dalle prove di sollevamento pesi, dove brillano le prime speranze azzurre come Sergio Massida e Celine Ludovica Delia. A seguire, il tiro a segno a coppie miste e le regate di vela sul suggestivo Mar Piccolo completano un programma mattutino già ricchissimo di emozioni.

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Il pomeriggio e la serata, però, entrano nel vivo. Dalle 17.00, l’atletica leggera domina la scena con undici finali da brivido, tra cui i 10000 metri con Federica Del Buono, gli 800 metri di Cătălin Tecuceanu e le attesissime staffette 4×100 con stelle del calibro di Filippo Tortu e della velocista Vittoria Fontana.

Dall’atletica al tennis: il programma del 31 agosto a Taranto

Alla stessa ora, il tennis assegna l’oro nel singolare maschile, mentre la ginnastica artistica vive le sue qualificazioni a squadre maschili decisive. Alle 18.00, il triathlon propone l’avvincente staffetta mista.

Il clou assoluto della giornata arriverà alle 19.00: la finale del calcio femminile tra Italia e Portogallo, un match che promette di incendiare lo Stadio Erasmo Iacovone e gli schermi di tutta la nazione. Per non perdere nessun appuntamento, le dirette sono garantite su Italia Team TV e Sportface TV, che da giorni vi stanno accompagnando in questa meravigliosa manifestazione.